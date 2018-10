Madagascar: Campagne électorale - Mise en garde préalable des autorités

A set jours du début de la campagne électorale officielle, le processus électoral est bien enclenché. Tous les candidats semble vouloir jouer le jeu , encouragés par la communauté internationale. Néanmoins, il est toujours utile de rappeler à ce derniers les règles de bonne conduite et les autorités, représentées par le préfet d'Antanarivo, l'ont fait hier. Les équipes de campagne sont fin prêtes et sont décidés à utiliser tous les moyens légaux pour défendre l'image de leur candidat. Plus qu'une semaine pour fourbir ses armes et réussir au mieux

La précampagne électorale s'est déroulée sans incident particulier et l'on s'achemine vers la véritable campagne sans inquiétude particulière. Néanmoins,, pour prévenir les risques de dérapage, les règles ont été rappelées par les autorités. Le préfet d'Antananarivo s'est chargé d'informer les candidats de la manière dont se déroulera cette campagne électorale. Il a parlé de l'utilisation des grandes lieux de rassemblement comme le Coliséum ou le stade municiipall de Mahamasina , subordonnée à l'autorisation de la préfecture. Il a mis en garde contre les dérapages verbaux et les propos haineux qui peuvent entraîner la disqualification de leurs auteurs. La communauté internationale n'a pas manqué de faire se recommandations et va suivre tout le processus électoral avec attention.

Il ne reste donc plus qu'une semaine avant que la machine électorale s'emballe. Ceux qui, à tort ou à raison, portent l l'étiquette de favoris ont planifiée longtemps à l'avance leur campagne. Ils ont des moyens financiers importants qui leur permettent d'occuper tout l'espace publicitaire. Les médias sont tous mis à contribution. Les placards publicitaires sont réservés depuis longtemps. Les shows électoraux vont se multiplier durant ce mois d'octobre pour essayer de marquer les esprits. Mais, seuls les arguments les plus réalistes pourront convaincre.