Madagascar: Prévoyance sociale - Une nouvelle antenne CNaPS à Ifanadiana

Ifanadiana est une zone de passage vers le Sud-Est de l'Ile, mais c'est aussi un carrefour pour ceux qui viennent d'Ambohimanga du Sud, d'Ikongo et d'Ampasitsara. C'est aussi une zone stratégique car, c'est un point de rencontre entre la Commune d'Ambohimanga du Sud, de la commune d'Ikongo, de la Commune de Fasitsara. Cette commune a une potentialité économique et cela figure aussi dans le projet de la CNaPS, d'étendre la couverture sociale vers le régime agricole », relate Joslina TSABOTO, Coordonnateur des délégations régionales auprès de la CNaPS.

Politique de proximité. Désormais, ils n'auront plus à se déplacer à Manakara, Mananjary, ou encore à Fianarantsoa ( à 73 km) pour gérer leur sécurité sociale ou constituer un dossier y afférent, s'ils n'en ont pas encore une. Ce projet fait suite à la mise en œuvre de la politique de proximité de la CNaPS, intensifiée ces deux dernières années sous la direction d'Arizaka Rabekoto Raoul. Cette antenne Tanala inaugurée le week-end dernier constitue la 23e antenne pour tout Madagascar. Elle servira ainsi de points de référence en protection sociale, pour les habitants d'Ifanadiana et Ikongo. « Cet effort entre dans la politique de proximité, et l'amélioration du service de la CNaPS.

