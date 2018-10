Madagascar: Kudeta Anosy - Teta mélange électro, traditionnel, toast et folk

Teta a offert un concert inédit au Kudeta Carlton

Entre l'électro blues, le traditionnel vocal et le tsapiky, Teta et sa bande ont pu expérimenter le mélange des genres. Malgré quelques vides, la spontanéité et l'essence d'une musique ouverte sur tous les horizons son restées comme les premières impressions.

Kudeta Carlton à Anosy, samedi soir, Teta a eu beau répété que la soirée sera sous l'étendard de la « musique de voyage », le qualificatif approprié serait plutôt musique en mouvement. Il suffit d'avoir écouté le premier morceau de Teta, en solo avec sa guitare, et le dernier, géométrisation électro accompagnée de toast et d'étincelles blues... Le maestro de la guitare est venu, accompagné de quelques acolytes ce soir là. A savoir, Daddy diffusant les sonorités futuristes, Jao du groupe Mpiarakandro, Jessica une voix juste et suave à souhait... Bref, toute une clique, avec la présence remarquée de Mashmanjaka, qui a illuminé le concert dans les deux derniers morceaux.

« Nous allons sortir des sentiers battus... c'est pour cela que je suis entouré de ces autres artistes », a souligné Teta quelques minutes avant le début de la prestation. Comme toujours, le chanteur intègre dans son répertoire, des chansons aux paroles engagées. Ce qui a été fait avec un morceau « Sitrany hahay », le titre si l'on en croit le refrain. Entre la guitare et ses entremises « blues », se pointe un chant lyrique en syncopée clamé par Jao, le tout encadré dans une sorte de rythmique sèche balancée par Daddy. Le groove est lancé, ce premier essai servait de voiture ouvreuse. Dans la salle, quelques individus se dandinaient. Tandis que le reste de la salle restait sur sa faim.

Angle différent. Ce premier tableau démontre les intentions de la bande. Si pour les deux premières chansons du concert, Teta a fait du Teta. En interprétant deux titres du terroir du sud, du tsapiky façon acoustique, nul ne s'attendait à ce que Teta offre une autre panoplie de son jeu à la guitare. Ce qui avait de bien dans cette formation, c'est que les six cordes du maestro ont su s'effacer pour former un tableau. Une esquisse sans doute, puisque l'aspect électro a été quelques peu limité par des « gargarisations » enlevant d'un coup la magie déjà opérée. Qu'il a su rattraper avec des mouvements harmoniques géniaux. Il fallait les trouver.

Ce premier concert de Teta, dans le cadre du Libertalia Live a laissé quelque peu sur sa faim. Un mélomane non averti le qualifierait de prestation expérimentale. D'ailleurs, aucune date n'a été émise pour la suite du programme de cette formation.