Afrique: Australia Awards Africa - L'appel à la candidature est ouvert

Le ministre des Mines et du Pétrole, Henry Rabary-Njaka a remis le certificat au bénéficiaire de ce programme du gouvernement australien.

La coopération bilatérale entre Madagascar et l'Australie est au beau fixe.

Madagascar est éligible pour deux types de bourses, à savoir les formations de longue et de courte durée, dans le cadre du programme Australia Awards Africa. « L'appel à la candidature est ouverte pour la prochaine promotion, depuis le début du mois de septembre dernier, notamment à l'adresse des jeunes diplômés en Master pour la formation à long terme ». L'Ambassadeur de l'Australie à Madagascar, SE Mme Jenny Dee l'a annoncé tout récemment lors de la remise officielle de certificat au profit des trente stagiaires représentant dix pays d'Afrique à Antananarivo. Parmi lesquels, quatre ressortissants malagasy.

Environnement minier unique. Ils ont été sélectionnés par la réputée Université de Queensland en Australie et ont bénéficié du programme «Australia Awards Africa». Le thème portait sur « le développement socio-économique grâce au secteur extractif ». Ils ont effectué une formation intensive de renforcement de compétences pendant quatre semaines en Australie, et trois semaines à Madagascar. Ces bénéficiaires ont eu l'opportunité de s'imprégner d'un environnement minier unique en Afrique grâce à une formation pratique dans la grande île. Ce stage incluait la découverte des institutions tels que le ministère des Mines et du Pétrole, ainsi que ses organismes rattachés comme l'IGM, l'OMNIS et le MBC, puis des compagnies minières comme QMM Rio Tinto, Ambatovy, Norcross, sans oublier les autres partenaires tels que Bassmetals et Search for common ground. Les grands projets accompagnés par le gouvernement Australien et L'État Malagasy comme Base Resources ne sont pas en reste.

Coopération bilatérale. Rappelons que l'Australia Awards Africa est un programme du gouvernement Australien qui s'engage à dispenser des formations servant à renforcer la capacité des acteurs actifs dans les divers secteurs stratégiques pour le développement économique à long terme des pays africains. Il s'agit entre autres, des bourses d'étude de longue durée octroyées par de prestigieuses universités australiennes aux jeunes Africains. En marge de la cérémonie de clôture de la formation de ces trente stagiaires africains, une rencontre entre l'Ambassadeur australien, Jenny Dee et le ministre des Mines et du Pétrole, Henry Rabary-Njaka a eu lieu. Outre, la poursuite du programme Australie Awards Africa, la coopération entre Madagascar et l'Australie en termes de sécurité maritime et d'économie bleue a été discutée. « Une telle coopération bilatérale doit avoir des retombées économiques positives pour la population malagasy tout en s'assurant que les industries extractives respectent les conditions basiques, notamment le respect de l'environnement et de la santé publique », a conclu le ministre de tutelle.