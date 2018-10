Madagascar: Vitogaz - Appui à la lutte contre la pollution

Vitogaz a pratiqué une politique tarifaire destinée à faciliter à un maximum de foyers l'accés au gaz domestique

Mieux vaut prévenir que guérir. L'utilisation du charbon de bois est particulièrement nocive pour la santé. En effet, des substances chimiques dangereuses peuvent être retrouvées dans la fumée de charbon de bois et de bois de chauffe.

Polluants dangereux. Les particules fines, de taille microscopique, qui peuvent pénétrer jusqu'aux bronches, une fois inhalées, se retrouvent dans les poumons et peuvent mener à de graves problèmes respiratoires pouvant entrainer un décès. Les monoxydes de carbone, qui réduisent la capacité du sang à fournir l'oxygène nécessaire aux tissus ; ce qui peut entrainer un stress au cœur. Inhalée en grande quantité, le monoxyde carbone peut entrainer la fatigue, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, la confusion, la désorientation. Les oxydes d'azote, qui réduisent la résistance des poumons aux infections, et qui peuvent entrainer l'essoufflement et l'irritation des bronches particulièrement. Les composants volatils qui causent l'irritation des voies respiratoires et certaines maladies, voire le cancer. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus touchées par ces problèmes respiratoires. Toutefois, les polluants dangereux associés à la fumée du charbon de bois et du bois de chauffe affectent également les personnes en bonne santé.

Méfaits. Face à ces méfaits, l'utilisation du gaz domestique est l'une des alternatives excellentes pour réduire l'utilisation de charbon de bois et du bois de chauffe. C'est pour cette raisond'ailleurs que depuis quelques années, VITOGAZ Madagascar soutient la démarche et les études de la SPMAD (Société de Pneumatologie de Madagascar) sur la mise en évidence des effets nocifs de l'utilisation de charbon de bois dans les foyers. La politique entreprise par Vitogaz a toujours été de favoriser l'utilisation du gaz domestique, à travers notamment, un prix calculé de manière à permettre à un maximum de foyers d'y accéder. D'ailleurs, ces dernières années, le prix du gaz a été le plus stable sur le marché.