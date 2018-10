Madagascar: Tennis / Allianz Vintage Cup - Sacre de Lee et Kaliana

Nous remercions tous les sponsors qui nous ont soutenu à savoir Allianz, BMOI, Orange, DHL, Arabesque, Madauto, Eau-Vive, La Parapharmacie, Hôtel Colbert, Segafredo, La Landaise et Gusto. Comme veut l'esprit du tournoi, la solidarité et la cohésion autour de cette passion a été constatée à Ilafy » a indiqué, Josoa Rakotonindriana, promoteur du tournoi. Du mardi 09 au dimanche 14 Octobre 2018, les installations du Country Club accueilleront l'Open International BMOI-Air France. Tous les participants de l'ALLIANZ Vintage Cup auront droit d'accès gratuit.

En finale, à la fin des deux sets de quinze minutes, le score était de 4/2 et 2/2, c'est à l'issue d'un point décisif sur mort subite que le duo Lee-Kaliana s'est imposé face à Claudia Pichler du Restaurant Le Terace et Marc Andriantsitohaina de Sécurité Mafi sur le score de 4/2 et 2/2. Mais cette victoire n'a pas été facile car après avoir mené au score au premier set par 4 à 2, ils ont été talonnés par leurs adversaires. Cette finale inédite et épique, comme plusieurs matchs du week-end avec plusieurs points décisifs a tenu en haleine le public. Cette édition 2018 de l'Allianz Vintage Cup a vu la participation de 42 équipes c'est-à-dire 84 joueurs et joueuses. «

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.