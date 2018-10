Tous des militaires disciplinés et engagés, ils auront servi la Nation avec dévouement et loyauté. Mais le macabre sort en a décidé autrement, alors qu'ils étaient déterminés pour la défense de la patrie. Que la terre du Burkina leur soit légère et que leurs âmes reposent en paix.

- soldat de 1re classe, Pawendkisgo Aloïse Congo du 30e régiment du Commandement d'appui et de soutien, né le 10/12/1984 à Kiligri dans le département de Bingo. Il laisse derrière lui 5 enfants et des parents inconsolables ;

- soldat de 1re classe, Guigemdé Julien du 30e régiment du Commandement d'appui et de soutien, né en 1990 à Bazon, dans le département de Bazon, laissant dernière lui des parents et des frères d'armes éprouvés ;

- caporal Boureima Toé du 30e régiment du Commandement d'appui et de soutien né le 19/8/1986 à Toma et laissant derrière lui une fille ;

- caporal Moussa Karambiri du 30e régiment du Commandement d'appui et de soutien né le 16/12/1990 à Banfora. Il laisse derrière lui un garçon et des parents inconsolables ;

A peine a-t-on fini d'essuyer les larmes dans la soirée du 27 septembre 2018 après l'inhumation des 3 gendarmes, que ces larmes ont commencé à couler de nouveau le vendredi 28 septembre 2018. La raison est connue et pleine d'émotions et de douleurs. Les 8 soldats tombés quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une mission de ravitaillement le 26 septembre dernier, ont été inhumés sous le regard compatissant de la population. C'est au cimetière de Oufré, à Ouahigouya, qu'ils ont été inhumés dans la soirée du vendredi 28 septembre 2018. L'oraison funèbre a été le seul point de la cérémonie des obsèques, pendant laquelle l'identité des disparus a été dévoilée. Il s'agit du :

Les 8 soldats tués dans l'attaque du véhicule du détachement de Baraboulé qui a sauté sur un engin explosif improvisé, ont été inhumés au cimetière de Oufré à Ouahigouya, dans la soirée du vendredi 28 septembre 2018. Tout comme à l'inhumation des 3 gendarmes la veille, la population était fortement mobilisée pour apporter son encouragement et prêter main forte à nos FDS devant les autorités administratives et politiques.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.