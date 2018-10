Trois (3) mois de suspensions et/ou trois (3) prochains matchs de l'équipe nationale A senior de Madagascar sur la pelouse du stade Mahamasina et une amende de 10.000 dollars US (plus de 55 millions F CFA). Ce sont les décisions prises par le jury disciplinaire de la CAF suite au bousculade ayant précédé le match Madagascar-Sénégal (2-2) comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

Le match Madagascar-Sénégal (2-2) comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations Cameroun 2019, avait été précédé d'une bousculade ayant occasionné une perte de vie humaine et plus d'une trentaine de blessés. Réunie le 26 septembre dernier, la commission du jury disciplinaire de la CAF, présidé par Raymond Hack a pris la décision de suspendre le stade Mahamasina, pendant trois mois.

Statuant en tant que Juge Unique sur : «Une bousculade ayant eu lieu à l'entrée du stade principal de Mahamasina avant le coup d'envoi du match Madagascar contre le Sénégal joué dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations -Cameroun 2019. La bousculade a causé la mort d'une personne et 37 autres personnes ont été blessées», rappelle un communiqué de l'instance suprême du football africain. Ainsi, les décisions suivantes ont été prises : «La Fédération Malagasy de Football a manqué à sa responsabilité prévue à l'article 83.2».

Par conséquent, il est interdit à la Fédération Malagasy de Football de faire jouer dans le stade de Mahamasina un quelconque match de l'équipe nationale A senior, pour les trois (3) prochains mois et/ou trois (3) prochains matchs de l'équipe nationale A Senior. Mieux, à l'issue des délais susmentionnés, la Fédération Malagasy pourra faire jouer dans le stade en question seulement à la condition d'obtenir une autorisation expresse de la CAF, constatant que le stade a été mis aux normes de sécurité. Sur le plan pécuniaire, la Fédération Malagasy de Football est condamnée à payer une amende de USD 10 000 (plus de 55 millions F CFA).

Deux matchs à huis clos pour Al Ahly

Le comportement antisportif et offensif des supporters d'Al Ahly lors du match N°142 (contre les Guinéens de Horoya (4-0) en quart de finale retour de la Ligue des champions disputé au Caire), n'a pas non plus échappé à la vigilance du Comité de Discipline.

Selon ce dernier, le SC Al-Ahly a enfreint l'art. 83,1, art. 85, art. 131, art. 131.2, art. 132, art. 132.1, n'a pas respecté les dispositions strictes de l'art. 151. 2., le SC Al-Ahly est reconnu coupable et sanctionné en termes d'art. 83.2 lu avec l'art. 151.1.b. 3.», conclut-il.

En outre, en raison de ce qui précède et en termes d'art. 100 le SC Al-Ahly jouera les deux (2) prochains matches officiels seniors de l'équipe A à huis clos, sans spectateurs.

Cependant, précise l'édit de la CAF, «cette disposition est suspendue pour le reste de la saison 2018, à condition que Al-Ahly SC ne soit pas reconnu coupable d'une infraction similaire au cours de cette période». Le club est aussi condamné à une amende de 20 000 USD. Il s'engage immédiatement et avant le match de demi-finale qui se déroulera dans son stade le 2 octobre à mener une campagne éducative afin de garantir qu'aucune infraction similaire ne soit commise par leurs supporters.