Sénégal: Seydou Gueye sur l'élection à la mairie de Dakar - «Il n'y a pas eu de manœuvre ou de candidat du pouvoir»

A ce niveau, Seydou Guèye préférera faire dans la comparaison en convoquant dans ses commentaires l'ancien médiateur de la République. « Monsieur Serigne Diop était médiateur de la République. Il était du Parti démocratique Sénégalais/Rénovation. Il n'a jamais confondu sa mission, sa responsabilité avec sa passion ou son engagement politique. Cette idée qui voudra faire croire que rien n'est fait ne réussit pas ». Et de conclure sas ambages : « Le médiateur s'est trompé. Son rôle n'est pas de chercher à faire du buzz médiatique. Son rôle est d'intervenir dans la complexité des relations entre l'administration et les citoyens... ».

Et la première règle est de respecter la décision souveraine des citoyens ». Et comme s'il s'agissait de tirer cette affaire définitivement au clair, Seydou Guèye affirmera sans fioritures : « Il n'y a pas eu de manœuvre ou de candidat du pouvoir. Les choses ont été remises à l'endroit. Cette affaire n'était pas l'affaire du pouvoir, mais de Taxawu Dakar ». Quid du cas Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République, en pleine bisbille avec le chef du gouvernement Abdallah Dionne ?

L'Apr, si on peut considérer cette entité comme une entité qui est un épouvantail par rapport aux préoccupations de la ville de Dakar, n'a pas la majorité et donc d'un point de vue éthique, il n'y a aucune raison d'être dans la manœuvre. Certes, que ce soit en provenance de l'Alliance Pour la République ou en provenance de Bennoo, la ville de Dakar a fait l'objet d'un enjeu électoral à un moment précis ». Qui plus, a-t-il argué, « les Dakarois ont exprimé leur préférence pour une liste qui s'appelle Taxawu Dakar.

