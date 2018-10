Cameroun: Développement rural - HiMo se déploie dans la commune de Bazou

La Haute intensité de main d'œuvre (HiMo) va désenclaver trois agglomérations du groupement Balengou. Durant 10 mois de travaux, ce sera une opportunité d'emploi pour la population locale.

Ce 27 septembre 2018, le lancement officiel des travaux s'est opéré sous le regard bienveillant des autorités administratives menées par Oumarou Haman Wabi, Préfet du Ndé, des autorités communales, de l'élite et des populations bénéficiaires. Le parcours du combattant entre Katio-Diop-Kassang ne sera plus qu'un triste et lointain souvenir.

Cette route longue de 9,2 km sera entièrement réhabilitée avec 8 km de rigole. Suivant les explications de Monsieur Kouatchou Médard, coordonnateur de l'unité technique HiMo au Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, les travaux auront deux niveaux d'activités : au niveau des ouvrages d'assainissement, les fosses seront créées, des dalots construits et les buses purées. Au niveau de la chaussée, il s'agira du reprofilage, du compactage, avec application d'une couche épaisse la latérite. Monsieur Nguimgo Gamaliel, conducteur des travaux, renseigne que le projet va générer des centaines d'emplois bien rémunérés, ainsi que le transfert de compétence et de devise.

Protocolaire

Le discours de lancement de Monsieur le Préfet du Ndé a permis de réaliser que l'administration et le Gouvernement ont donné leur onction pour l'important projet. Dès lors, les différentes parties prenantes doivent respecter les délais de prescription et surtout respecter les différents cahiers de charges. Ceci devant accroître le patrimoine de l'Etat en matière d'aménagement des bassins agricoles. Monsieur Yactchoua Tounoukeu Jérôme, Maire de la Commune des céans, s'est dit honoré pour le choix de sa municipalité à l'effet d'implanter un si grand projet. Le Roi des Balengou, représenté pour la circonstance, caresse lui aussi le rêve de voir ce tracé aménagé.

Avant la phase de lancement sur le chantier, un atelier d'imprégnation à la case communautaire de Bazou a donné l'occasion de tout savoir sur HiMo et ce que sera le cas démonstratif de Balengou. Notamment sur son opérationnalisation et sur tout le bien qu'il apportera à la localité. Monsieur Tankeu Fulbert, modérateur de la session, par ailleurs directeur au Minhdu, a donné la parole aux panélistes, soit pour des exposés littéraires, soit pour des randonnées interactives avec des bénéficiaires.

Ainsi, les délégués départementaux du Minepat, du Minhdu, de la formation professionnelle et du travail, se sont exprimés chacun dans le domaine qu'il maitrise le mieux. Ceci sous l'éclairage du Maire et du coordonnateur national de HiMo.