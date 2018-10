Cameroun: Le Tribunal administratif éventre la mafia de Fame Ndongo et d'Aurélien Sosso

Le verdict du Tribunal administratif du Centre est sans appel : Fame Ndongo et Aurélien Sosso ont menti au sujet du Pr Jean Bahebeck ! La sentence est tombée le 6 septembre 2018 et nous ne l'avons appris qu'hier en fin de journée.

Le Tribunal a accordé un Sursis à exécution au Chirurgien qui avait contesté sa suspension de quatre ans suite à un Conseil de discipline orchestré et présidé par le Recteur de l'Université de Yaoundé I, le Pr Aurélien Sosso, alors que ce dernier était déjà poursuivi au pénal pour vol des travaux de cet enseignant.

Dans l'Ordonnance no 156/OSE/CAB/PTA/YDE/2018, le Président AnabaMbo Alexandre met en lumière la mafia entretenue à l'Université de Yaoundé I et validée par le Chancelier des ordres académiques, le Pr Jacques Fame Ndongo. Il écrit : « Considérant que toute décision administrative, qui inflige une sanction disciplinaire, doit énoncer les motifs propres et suffisants qui justifient la mesure prise contre l'agent public ; que cette motivation doit être aussi explicite et complète que possible ... Considérant qu'en n'énonçant pas suffisamment les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision, son auteur l'a privée de motivation et donc de base légal ».

Le Président du tribunal n'a pas seulement rejeté les réquisitions du Procureur général, qui avait demandé le rejet de la demande de l'enseignant au motif que celle-ci ne serait pas justifiée. Il est allé plus loin. Pour lui, la suspension du Pr Bahebeck est inhumaine. Elle constitue un crime car elle représente, à proprement parler : « une atteinte à la dignité de la personne humaine », suivant ses mots.

Cette charge du Tribunal contre les agissements de Fame Ndongo et d'Aurélien Sosso est sans appel. La justice a pris son temps (27 mois) pour analyser tous les éléments versés au dossier d'accusation avant de se prononcer sur le cas Bahebeck. Il s'était déjà prononcé pour la levée de la suspension du Dr NKE Fridolin, l'autre victime de la mafia qu'elle dénonce aujourd'hui. Les regards sont donc désormais tournés vers le MINESUP pour voir si Fame Ndongo continue de défier la justice et de s'acharner sur le Pr Jean Bahebeck. Mais on ne se fait guère d'illusion sur la suite, vu le cynisme avec lequel ce ministre et son comparse de recteur, Aurélien Sosso, ont décidé de tuer l'université camerounaise, en l'occurrence l'école d'orthopédie de l'Université de Yaoundé I, au grand malheur des étudiants qui y étaient inscrits, et au grand malheur du peuple camerounais qui est ainsi privé depuis plus de deux ans, de l'un de ses meilleurs chirurgiens.