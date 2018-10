Il a aussi annoncé le bitumage de 71 kilomètres de routes à Ouagadougou dans les prochains mois. Il s'agit, entre autres, des routes de Karpala et de Toudbwéogo respectivement aux périphéries sud et nord de Ouagadougou.

Il a, par ailleurs, demandé l'union sacrée des filles et fils du pays des Hommes intègres pour la construction du pays. A l'occasion, le chef traditionnel a remis un tricycle assainisseur Belwet à la municipalité et signé une convention de recrutement de dix femmes pour le nettoyage de l'avenue.

Le ministre du Mogho Naba a fait savoir que la voie portant le nom de son grand-père est un symbole qui va inspirer les générations actuelles et futures et valoriser les idéaux de paix. Le Larlé Naaba Tigré a, en outre, remercié la mairie de Ouagadougou pour avoir reconnu les mérites d'un homme « qui a marqué l'histoire » du Burkina Faso.

Pour le chef du gouvernement, la rénovation de l'avenue, qui a coûté environ 1,4 milliard de F CFA, va améliorer les conditions de circulation des usagers de la capitale. Selon lui, l'initiative s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation et de bitumage de routes dans la ville de Ouagadougou, avec déjà au compteur, plus de 28 kilomètres de rues et d'avenues complètement réhabilitées.

