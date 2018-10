Burkina Faso: Pôle de croissance du Sourou - La création d'une société d'économie mixte envisagée

Le ministre en charge de l'agriculture a renchéri qu' il s'agit de faire de cette zone, un pôle de croissance spécialisé dans l'«agropôle». «C'est pourquoi, il faut prendre en compte tous les acteurs du développement économique et social, tenir compte des questions liées à la production, la transformation et la commercialisation», a-t-il expliqué.

Pour le DG de l'AMVS, Robert Ouédraogo, il s'agit de donner un coup de pouce au développement économique et social de la zone, en la transformant en une société qui va être en mesure d'avoir plus de flexibilité pour mener à bien la mission.

«Nous avons échangé sur les possibilités qu'offre la vallée, les potentialités à exploiter et la répartition du capital de sorte qu'on puisse avoir l'Etat et le secteur privé, mais aussi, les producteurs», a-t-il expliqué.

Le gouvernement veut faire de la vallée du Sourou, un pôle de croissance agricole. Pour y arriver, il faut restructurer le secteur. C'est dans ce cadre que l'équipe de pilotage de l'Autorité de mise en valeur de la vallée de Sourou (AMVS) a tenu une séance de travail le 1er octobre 2018 avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Selon le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH), Jacob Ouédraogo, les échanges ont porté sur la restructuration des aménagements de la vallée de Sourou et la création d'une société d'économie mixte.

