Burkina Faso: Marche-meeting du 29 septembre - L'opposition politique salue «la forte mobilisation» des Burkinabè

Pour ce qui est de la souscription pour soutenir les forces de défense et de sécurité lancée le jour de la marche-meeting, le comité d'organisation se réjouit et dit être en attente de certaines pièces justificatives afin de faire le point. Les contributions se poursuivent dans les différents sièges des partis politiques de l'opposition jusqu'au 4 octobre prochain et dans les jours à venir, à entendre le comité, un bilan définitif pourrait être dressé.

L'autre sujet abordé à ce point de presse bilan est la question de la sécurisation du Burkina Faso. Aux dires de M. Yaméogo, les forces vives, à travers le Chef de file de l'opposition politique, réclament le limogeage du ministre de la Sécurité et celui en charge de la Défense nationale. «Nous ne voulons plus de ces deux ministres dont la compétence se résume en des décorations à titre posthume» fustige le comité d'organisation.

Selon lui, cela constitue un premier «geste fort» de l'opposition qui «réveillera le pouvoir somnolant du président Kaboré». «D'autres marches suivront si rien ne change. Et, croyez nous, la mobilisation ira crescendo» prévient M. Yaméogo. Le comité d'organisation a, par ailleurs, indiqué que, «malgré les tentatives de sabotage du MPP, et de la campagne d'intimidation, la marche s'est très bien déroulée».

«La très forte mobilisation des citoyens, le caractère pacifique et républicain de la marche, la grande discipline et la qualité du message envoyé», tels sont, selon Rabi Yaméogo, les paramètres qui définissent la satisfaction du comité d'organisation.

D'entrée de jeu, le comité d'organisation, à travers la voix de son président, Rabi Yaméogo, a salué la population burkinabè pour sa «forte mobilisation» et les forces de défense et de sécurité pour leur contribution à la sécurisation de la manifestation.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.