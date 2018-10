Gabon: Lambarene - La population d'Adouma répond présent à l'invitation de Paul Marie Gondjout

A l'école protestante d'Adouma, les habitants se sont réunis pour accueillir le candidat Paul Marie Gondjout dans le 1er arrondissement de Lambaréné. Des oreilles attentives en cette journée du samedi 29 septembre pour écouter le candidat investi par l'Union nationale (UN), en coalition avec le Rassemblement Héritage et Modernité(RHM).

C'est une grande bataille annoncée aux législatives dans le premier arrondissement de la commune de Lambaréné. Chaque candidat use des stratégies personnelles pour communiquer avec les populations concernées. Il faut persuader et faire adhérer à sa cause. Le candidat Paul-Marie Gondjout, investi par l'Union nationale (UN), a tenu un discours rassembleur avec son auditoire.

Le candidat aux législatives et aux locales a appelé ses électeurs à plus de vigilance. « Le samedi prochain, ne vous laissez pas voler votre victoire. Je me suis engagé parce que je suis un fils d'Adouma et de Lambaréné. Ici, nous ne formons qu'un et il y'a aucune différence entre nous. Nous avons construit deux ponts. Il n'y a qu'un seul Lambaréné. Lambaréné pour tous. Il n'y a qu'une population. Cultivons ensemble pour pouvoir faire une seule force, fraternelle » a t-il martelé.

Aussi, le candidat a- t-il appelé à plus de responsabilité chez les uns et les autres. La discipline, l'engagement et la raison des urnes sont entre autres maitres mots que Paul-Marie a partagé avec ses partisans venus nombreux l'écouter. « Pas de violence. Le meilleur l'emporte ». Il n'a pas manqué de mettre en garde tous ceux qui veulent s'imprégner dans la fraude. « Il nous trouverons en face. Nous allons nous battre et gagner honnêtement pour faire valoir nos idées » déclare t-il.

L'un des représentants de la population du quartier Adouma, souhaitant la bienvenue à leur hôte a demandé à ce dernier qu'il a le soutien de la population. « Nous vous demandons de ne pas reculer. Vous avez notre soutien. Nous sommes assoiffés du changement. Nous voulons voir autre chose, autres personnes, autres dirigeants »

Par la suite un des fils du quartier Adouma affirme qu'il ne se laissera pas acheter ou intimider par qui ce soit. « On n'achète pas un homme d'Adouma. J'appelle les filles et les fils d'Adouma à voter massivement le candidat Paul Marie Gondjout. Les populations attendent le changement et n'espèrent plus avoir des discours sans les actes ».

Avec autant de problèmes dans les quartiers, les habitants d'Adouma et bien d'autres, espèrent et aspirent au changement. Le problème d'eau est un véritable calvaire pour eux. En attendant samedi, le combat reste quand même rude entre les candidats qui défendent leurs différents projets de société.