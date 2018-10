Gabon: Journée mondiale de l'architecture - L'Ordre Gabonais des Architectes veut mettre de l'ordre dans l'exercice de cette profession

La journée mondiale de l'architecture existe depuis 1985 et c'est l'Union Internationale des Architectes qui en est l'initiatrice. Elle est traditionnellement célébrée chaque année, le premier lundi du mois d'octobre. Chaque année, au travers d'un thème de réflexion, elle s'efforce d'attirer l'attention des professionnels et du public sur les problématiques de développement concernant nos villes et l'habitat humain en général.

A l'endroit des populations, le président a invité à la vigilance, et aux bons réflexes pour éviter toutes catastrophes après la construction d'un bâtiment. « Consultez désormais les architectes avant de bâtir des ouvrages publics. Parce que seuls les architectes peuvent mettre en place des projets de cadre de vie selon les normes appropriées. Cela éviterait de catastrophes marquées par des effondrements des bâtiments et des édifices publics observés dans le pays ».

« Architecture pour un monde meilleur » comme thème retenu pour commémorer cette journée était une opportunité aussi pour l'OGA de rappeler à l'ordre tous les professionnels de la construction. Le président de l'OGA l'a clairement notifié, comme pour mettre un coup de pression architectes véreux : « sans carte professionnelle, on n'est pas reconnu, ni par l'ordre, ni par le Ministère de l'Equipement, des Infrastructures et des Mines ». L'absence d'une carte professionnelle dans la quête d'un marché pourrait être un obstacle à l'obtention de celui-ci.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.