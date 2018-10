Gabon: "Les législatives avant au lieu des locales se justifient par un engagement,une responsabilité personnelle"

Celui de l'alternance du changement dans la paix sans invective pour un Moyen- Ogooué respectable. Le renouvellement des élites politiques s'imposent car certaines ne peuvent plus rien proposer sinon l'arrogance à faire pâlir la suffisance primaire et l'incompétence notoire dénotant de leur impopularité. Paradoxalement, ils ,ces hommes politiques sollicitent les suffrages des pauvres.

Plus que confiant, sans grands moyens financiers ma côte de popularité est intacte car les rapports entretenus avec les populations ont été fréquents depuis de longues années sans avoir nourri l'ambition de me présenter à cette élection.

Vous êtes enseignant de formation et vous avez le souci de diversifier les qualités de formation pour lutter contre le chômage des jeunes de Lambaréné. Que comptez-vous faire quand on sait que le rôle d'un député n'est pas de bâtir mais de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement ?

Agnès Corinne Bikekey est ma suppléante. Fille et cadre du Moyen-Ogooué,elle est enseignante ,professeur de français et occupe la fonction administrative de Censeur pédagogique 2 au Lycée Nelson Mandela à Libreville.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.