Gabon: Koula-Moutou - L'Union des candidats du PDG pour les législatives et les locales

La campagne électorale est lancée. Les partis politiques en lice sont en ordre de batail. C'est le cas pour le Parti démocratique gabonais(PDG) à Koula-Moutou,dans la province de l'Ogooué-Lolo où est née cette formation politique.

Une ouverture de campagne dans une ambiance festive.Une rencontre entre les candidats et leurs électeurs qui a vu les prétendants aux législatives et locales, investis par le PDG, communier avec les populations des rives gauches et droites de la Bouénguidi.

L'ouverture de la campagne électorale jumelée ; Législatives et locales a été l'occasion de démonstration de force pour le Parti démocratique gabonais dans l'Ogooué-Lolo. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. La rencontre entre Jean Massima, Blaise Louembé, Jacques Denis Tsanga et Clémence Loupdy est l'illustration presque parfaite de cette union. Une union qui, davantage, donne la force au PDG dans le premier et deuxième arrondissement de la commune de Koula-Moutou.

Les candidats investis par le parti au pouvoir restent confiants. Ils communient et restent en contact avec leurs électeurs. C'est le cas par exemple de Blaise Louembé et Jacques-Denis Tsanga, respectivement candidats aux législatives et aux locales dans le premier arrondissement. Pour Blaise Louembé : « Il faut davantage cultiver une mutuelle confiance entre les électeurs et les candidats investis par le Parti démocratique gabonais. Nous devons éviter de tomber dans les erreurs du passé. L'avenir s'écrit aujourd'hui » lance-t-il aux populations venues nombreuses les écouter.

Jacques Denis Tsanga quant à lui, s'est exprimé en langue maternelle pour assoir son message. Pour lui, les populations doivent doubler de vigilance et ne pas se faire berner par le camp opposé. « Que les électeurs ne se laissent pas endormir ou distraire par le camp en face. Blaise et moi ne sommes pas comptables de la gestion de notre cité, Koula-Moutou qui nous a vus naître et grandir » a- t-il lancé haut et fort, sous les applaudissements nourris de la foule.

Observateur et toujours à l'écoute des populations, Jean Massima, comme Blaise Louembé, appelle à plus de maturité et de reconnaissance. Homme serein, confiant et déterminé, l'ancien TPG tient à conserver son siège au Palais Léon-Mba au soir du 6 octobre prochain. Ses électeurs lui ont rassuré et lui ont demandé de ne pas s'inquiéter.

Tout en appelant à l'unité, tout comme Clémence Loupdy, tête de liste PDG aux locales dans le deuxième arrondissement, Jean Massima, Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga ont appelé les populations à voter massivement leur formation politique, tout en retirant les cartes. Mais avant, comme de bons pédagogues, ils ont expliqué aux votants, le déroulement du processus de vote.

Aussi, ont-ils communié avec leurs électeurs dans une ambiance festive. L'animation socio-culturelle était au rendez-vous. Chants et danses étaient au rendez-vous de ce meeting politique.On pouvait entendre la foule scander Massima-Louembé-Tsanga-Loupdy au premier tour le 06 octobre ! Et beaucoup pouvaient dire que la fête était belle !