Gabon: Boushedy - Un écrivain à la plume contestataire

Ce n'est pas la rentrée scolaire qui salive la curiosité des riverains, mais la rentrée littéraire de la <> qui s'est tenue côté de Géant Ckdo du 20 au 22 septembre qui a permis de nous intéresser à la plume engagée de l'écrivain Bénicien BOUSHEDY. Si l'œuvre littéraire doit <> à quelque chose ,nombreux sont les écrivains tels que BOUSHEDY qui mettent de l'engagement au premier rang de leur préoccupation. De <>(2015) à <>(2017) en passant par <>(2016), Bénicien BOUSHEDY, jeune écrivain gabonais originaire de Malinga et inscrit en thèse doctorale a l'Université de Lorraine ne cesse de faire montre d'engagement à travers ses œuvres littéraires.

Éveilleur de rêve, mais aussi éveilleur de conscience puisqu'il peut révéler en chacun de ses lecteurs une vérité intérieure, la plume contestataire de BOUSHEDY trouve son engagement non pas dans l'histoire personnelle de l'écrivain ,mais plutôt dans le goût révoltant du comportement de la jeunesse. Cette jeunesse qui refuse de voir qu'elle est traînée dans un moutonnement sans retour par le mécanisme de la corruption. Dans la sorcellerie des aînés censés être des modèles et dans le malaise et le charme d'une pauvreté qui dégoûte la vie en rongeant la vue d'une société étranglée par des dictateurs insuffisants.<>dit le poète.

Puisque chaque littérature est fille de son temps et que chaque génération d'écrivains a ses raisons d'écrire. Alors,il écrit pour que la postérité sache que sa génération a osé pour préparer un meilleur lendemain. Ainsi, à travers <> parue à la Doxa Éditions en juin 2016,le poète brandit les injustices d'une justice corrompue,les turpides d'une bande de dirigeants veules et cruellement aveugles, le génocide intellectuel programmé de la jeunesse et bien d'autres maux qui minent seulement le monde en général mais en particulier le Gabon.

À cette œuvre satirique s'ajoute <<Rêve Mortel>> parue dans le même maison d'édition un an après. L'écrivain expose un rêve où il y' a ni complaisance ni faux-semblant. Dans une Afrique alarmiste ,mortuaire, mortelle qui dit la condition humaine,lui donnant la voix,des couleurs ,tantôt de désespoir et de désillusion tantôt de réconfort et d'abnégation.

Wolfgang Moundziegou Mombo, enseignant-chercheur décrit ce récit comme<> est un de maux d'une Afrique convulsive,problématique, dramatique et suicidaire >>. Ce poème se présente comme la nouvelle voix qui dicte la conscience sociale du rêve de la jeunesse africaine dans un continent où la politique sème la mort plutôt que la vie et l'espérance.

Dans sa quête dénonciatrice sans cesse renouvelée ,le poète-idéaliste-révolte ferra sortir une nouvelle œuvre intitulée<> est un texte qui s'interroge sur ce qui reste de nos sociétés ancestrales, des pratiques socio-politico-pschyco-philo-intellectuelles dans un environnement pris au vertige des incertitudes haïssables.Là où la raison se laisse corrompre par la futilité. Mais aussi la foi,la loi ,l'avenir velouté dans un horizon claudiquant du fait de la témérité des aînés à faire de la postérité le champ expérimental de la perdition.

En reconnaissant qu'il y a dans l'acte d'écrire, la quête de l'existant,de fait,l'intellectuel appartient à l'histoire,à la société, aux idéologies. Témoin attentif et lucide de son temps, le poète révolté BOUSHEDY est donc celui qui ,se révèle soucieux d'infléchir par sa plume et par le poids des mots,le cours de l'histoire en mettant son art au service d'une cause.