Guinée: Le pays face à son destin

Hier 2 octobre 2018, la Guinée-Conakry a célébré les 60 ans de son accession à la souveraineté nationale. A l'occasion, les festivités ont été organisées en grande pompe au stade historique du 28-Septembre où de nombreux chefs d'Etat africains étaient aux côtés de leur homologue guinéen, Alpha Condé.

Premier pays d'Afrique francophone à avoir pris son indépendance après le «Non» au référendum du général Charles de Gaulle qui voulait d'une communauté franco-africaine, la Guinée peine toujours, après 60 ans, à amorcer un développement véritable. Reconnu comme «le château d'eau de l'Afrique», ce pays, riche en ressources naturelles, détenant le tiers des réserves mondiales de bauxite, est encore à la croisée des chemins, tant le parcours a été parsemé d'embûches.

Et pour cause, la France, frustrée par le «Non» de la Guinée au referendum, a usé de tous les moyens (introduction de fausse monnaie dans le pays, harcèlement du président Sékou Touré) pour maintenir cet Etat «effronté» dans le dénuement et la dépendance.

Les régimes successifs de Sékou Touré et Lansana Conté ont également échoué à fédérer les Guinéens autour des défis du développement. C'est pourquoi, dans son adresse à la nation, à la veille de la fête nationale, le président actuel, Alpha Condé, n'a rien proposé d'autre que l'appel à l'unité nationale. «Après 60 années d'efforts et de sacrifices, je voudrais inviter, tous les citoyens, hommes, femmes et jeunes à privilégier l'es

sentiel, c'est-à-dire, la protection de notre Maison commune qui doit se maintenir et se renforcer dans la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale», a déclaré Alpha Condé.

A ses concitoyens, il a fait la promesse de «faire disparaître les frontières invisibles de la division» et «les blessures du passé susceptibles de fragiliser la communauté nationale». Pouvait-il en être autrement dans un pays où les démons de la division planent ? Absolument pas !

Au moment où certains accusent sa gouvernance de faire le lit du «communautarisme, de l'ethno-stratégie et du clanisme», Alpha Condé n'avait d'autre choix que de tenir ce langage d'unité à ses compatriotes. Mais l'on peut se demander si de simples déclarations d'intention suffisent pour montrer sa bonne foi.

En plus de sa bonne foi affichée dans son discours, Alpha Condé, dont l'élection à la tête de la Guinée a inauguré l'alternance au pouvoir, doit prêcher par l'exemple.

Sans nier les efforts entrepris de part et d'autre pour tracer les sillons d'un développement socioéconomique inclusif depuis son accession au pouvoir en 2010, il y a lieu de reconnaître que beaucoup reste à faire dans plusieurs domaines. Ces 60 années d'indépendance, au-delà de leur caractère festif et symbolique, doivent être l'occasion d'une introspection et d'un nouveau départ pour la Guinée.

A écouter des Guinées de l'intérieur comme de l'extérieur, leur pays a mal à sa gouvernance depuis des lustres et il est plus qu'impératif d'y remédier tant les déceptions au sein de la frange jeune de la population sont légion.

Cette halte pour apprécier le chemin parcouru depuis le 28 septembre 1958, jour du référendum, qui a conduit, deux jours plus tard, à l'indépendance de la Guinée, devra être aussi le début d'un changement dans la manière de conduire la destinée de ce pays chargé d'histoire.

C'est dans cette perspective que dans son discours, Alpha Condé a exalté les valeurs de grandeur et de courage du peuple guinéen qui, en dépit de ses difficultés internes, a su être à l'abri d'une guerre civile. La «gouvernance est un contrat social», a dit le président guinéen qui sait mieux que quiconque que ce contrat social implique un effort d'œuvrer à la préservation de l'intérêt commun.

Il faut donc que ces noces de diamant puissent permettre à la classe politique guinéenne, tous bords confondus, de regarder l'histoire de leur nation avec d'autres lunettes que celles des calculs partisans et égoïstes, pour voir en priorité ce qui les unit le plus.

Que ces 60 printemps de souveraineté nationale soient une occasion de prise de conscience collective pour bâtir la Guinée. Une chose est évidente : l'avenir de ce pays dépendra de la hauteur de vue dont les leaders politiques feront preuve. Il suffit d'avoir de la volonté et de la bonne foi.