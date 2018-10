Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le HCRUN interpelle les forces vives du Centre-Nord

Le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a tenu, le mardi 25 septembre 2018 à Kaya, une rencontre de sensibilisation à l'intention des forces vives du Centre-Nord. Cette rencontre a permis à l'institution de dévoiler ses missions, ses activités, ses difficultés et perspectives.

Pour inviter les Burkinabè à se mobiliser et à parler de la réconciliation nationale pour une même compréhension du concept, le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) a initié une tournée dans les régions du pays.

A cet effet, il a organisé, le mardi 25 septembre 2018 à Kaya, une rencontre de sensibilisation avec les couches socioprofessionnelles du Centre-Nord. Cette session de sensibilisation s'inscrit, selon le président du HCRUN, Bazomboué

Léandre Bassolé, dans le principe de l'inclusion du processus de réconciliation enclenché par le Haut conseil. « La réconciliation nationale est une nécessité transversale, elle concerne tout le peuple burkinabè », a-t-il relevé. Pour Bazomboué Léandre Bassolé, l'œuvre de réconciliation et de l'unité nationale appelle à un dépassement de soi.

Il a donc invité les forces vives de la région du Centre-Nord, chacune dans son domaine de compétence et son ressort, à rechercher le « compromis salvateur » pour la prospérité du Burkina Faso. Pour parvenir à la paix et à la cohésion sociale, le président du HCRUN préconise la voie de la justice traditionnelle.

A l'entendre, la justice traditionnelle est « l'éventail de divers mécanismes judiciaires ou non judiciaires mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation ».

Cette justice, a poursuivi M. Bassolé, se fonde sur quatre piliers à savoir le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit aux réparations et celui à la garantie de non répétition.

Le défi étant de reconstruire la confiance ébranlée et de restaurer la paix, la cohésion sociale dans une approche participative, inclusive pour une dignité retrouvée aussi bien pour la victime que pour le fautif, le président du HCRUN a interpellé les hommes, femmes et jeunes du Centre-Nord et des autres régions à adhérer au projet de réconciliation nationale.

Des projets de décrets en cours d'adoption

A son avis, tous devraient avoir la même vision et le même engagement pour « un vivre-ensemble dans la vérité, la justice au sein d'une nation réconciliée avec elle-même ». Bazomboué Léandre Bassolé a rappelé que les activités du HCRUN sont essentiellement le traitement des dossiers et le processus de réconciliation et de l'unité nationale.

« La HCRUN est en train de parachever l'examen d'un certain nombre de dossiers dont des projets de décrets sont en cours d'adoption », a rassuré le président.

Le Haut conseil, a-t-il fait savoir, a en examen 5 065 dossiers portant sur des contentieux administratifs, des crimes économiques et de sang ainsi que des contentieux d'atteinte à l'intégrité physique.

En plus du traitement des dossiers, le HCRUN dans son processus a, au préalable, entamé une approche des autorités coutumières, religieuses et politiques avant les consultations nationales avec les forces vives dont la rencontre de Kaya.

Créée au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre, la commission de Réconciliation nationale et des réformes (CRNR) devenue Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) suivant la loi n°074-2015/CNT du 6 novembre 2015, a pour mission essentielle de créer des conditions favorables à la réconciliation nationale, à l'unité nationale et à la cohésion sociale pour enclencher le développement durable dans la paix et la stabilité.