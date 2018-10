Burkina Faso: Campagne agricole dans le Centre-Sud - De bonnes récoltes en perspectives

Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Ségueda en compagnie des services techniques d'agriculture de la localité a sillonné quelques champs relevant de son ressort territorial, le jeudi 27 septembre 2018. L'équipe s'est réjouie de la physionomie des champs.

Les techniciens d'agriculture de la région du Centre-Sud ont la conviction que les greniers feront le plein, si les pluies ne se montrent pas capricieuses jusqu'à la deuxième décade du mois d'octobre. C'est la promesse faite au gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Ségueda, au cours de sa tournée de suivi de la campagne agricole, le jeudi 27 septembre 2018 dans ladite région. L'itinéraire de Casimir Ségueda avec les services techniques d'agriculture de la région a d'abord débuté par la visite du périmètre d'exploitation de Amadou Maïga, un producteur dans la commune rurale de Dakola, province du Nahouri. Sur une superficie d'une dizaine d'hectares, Amadou Maïga pratique une polyculture composée de maïs, de sorgho et de riz. Il a confié aux visiteurs qu'il a mis l'accent sur l'utilisation de la fumure organique et l'irrigation de complément. Le producteur dit avoir a eu quelques difficultés liées à la disponibilité des intrants et l'insuffisance d'encadrement. Qu'à cela ne tienne, le gouverneur et sa délégation ont traduit leur satisfaction de l'évolution des plantes. M. Maïga a également reçu les félicitations du gouverneur pour ses actions orientées vers le social. En effet, il emploie dans son exploitation entre autres travailleurs, des veuves démunies qu'il accompagne quotidiennement. L'appui financier aux familles de ses employés, la construction de trois écoles au profit des enfants et le soutien pour la réfection du collège de la localité sont à mettre à l'actif de Amadou.

Différentes espèces de niébé

Après l'exploitation de M. Maïga, les visiteurs ont mis le cap sur le Centre de transfert de technologie agricole (CTTA) à Katcheli à quelques encablures de la ville de Pô. Les perspectives d'une bonne récolte des différentes espèces de haricots développées à ce niveau sont aussi prometteuses de l'avis des services techniques d'agriculture. Au cours des échanges entre la délégation et les exploitants, la représentante de l'union des productrices de niébé du Nahouri Adissa Wetta, a saisi l'occasion pour solliciter le soutien des autorités afin de renforcer les connaissances des membres de la structure sur les techniques et les meilleures options culturales.

Le champ de sorgho de Henri Zoungrana, à Nassamba dans la province du Zoundwéogo a été la dernière étape de la tournée de Casimir Ségueda. M. Zoungrana a diversifié sa production. Cependant, la portion de champ consacrée à la culture du sorgho fait l'objet d'attaque de chenilles et les pertes de la récolte peuvent atteindre 80%, si des traitements diligents ne sont pas opérés selon les techniciens. Séance tenante, le producteur a reçu du matériel de protection et des produits pour la désinfection de son champ. A l'issue des différentes étapes, le gouverneur, en plus des félicitations, a exhorté les agents agricoles à accompagner davantage les producteurs, malgré la modestie des moyens pour éliminer la faim et la paupérisation dans la région.