Burkina Faso: Coopération Banque mondiale - Un appui budgétaire à la sécurité alimentaire en vue

Le portefeuille de la Banque mondiale au Burkina Faso, selon le haut fonctionnaire, est d'environ 2 milliards de dollars américains soit près de 1000 milliards de francs CFA. Pour le cycle actuel, c'est un montant de base d'environ 1 milliard de francs CFA. En plus du Burkina Faso, Pierre Laporte est le directeur- pays pour la Banque mondiale en charge de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Togo. Il est basé à Abidjan.

Dans le cadre de ses traditionnelles visites, le directeur- pays pour la Banque mondiale en charge du Burkina Faso, Pierre Laporte a, au cours d'une séance de travail avec le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, discuté des perspectives d'un appui budgétaire de son institution dans le domaine de la sécurité alimentaire. «Lors de nos discussions, nous avons évoqué le fait que l'année dernière le Burkina Faso a eu une baisse de 11% de la production agricole. Cette année, les perspectives sont meilleures en termes de production, tout de même l'équipe travaille pour apporter un appui dont le montant sera fixé d'ici un à 2 mois », a-t-il confié à sa sortie d'audience. La performance du portefeuille de la Banque mondiale au Burkina Faso a été l'autre sujet au menu des échanges entre Pierre Laporte et Paul Kaba Thiéba. En effet, le directeur- pays en charge du Burkina Faso a jugé celle-ci bonne. «Le Burkina Faso a fait un taux d'exécution de 36%, un des meilleurs de la région Afrique. Et nous avons convenu de la nécessité de continuer cette performance parce que chaque fois qu'on décaisse plus rapidement un dollar, cela est un appui supplémentaire pour réduire la pauvreté», a-t-il déclaré.

