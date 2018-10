Burkina Faso/Botswana: Eliminatoires de la CAN 2019 - Les Etalons prêts à contrer les Zèbres de Botswana

L'entraîneur des Etalons du Burkina Faso, Paulo Duarte, a dévoilé, le vendredi 28 octobre à Ouagadougou, une liste de 24 Etalons dont Cheick Djibril Ouattara (ASFB) pour la double confrontation des 13 et 16 octobre 2018 contre les Zèbres du Botswana, comptant pour les 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

L'attaquant des Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso Cheick Djibril Ouattara est le seul joueur local dans cette liste des Etalons de Paulo Duarte. C'est la seconde fois que le meilleur joueur de la saison 2017-2018 du championnat national burkinabè est convoqué par le maître à penser des Etalons. Paulo Duarte lui fait confiance tenant compte de son adresse devant les buts et de son sens du placement sur le terrain.

Les frères Traoré (Alain et Bertrand) forfaits lors du match contre la Mauritanie, sont également présents dans cette liste . L'attaquant de l'ASEC Mimosa d'Abidjan (Côte d'Ivoire) Ahmed Touré Simba et le défenseur du même club ivoirien Patrick Malo effectuent également leur retour en sélection. Jonathan Pitroipa (Paris FC), crédité d'une bonne prestation contre le leader de la Ligue 2 française Metz (0-0) le week-end écoulé sera du rendez-vous .

« On doit jouer ce match avec le maximum de force et de qualité. Nous devons être mieux que le match contre la Mauritanie. Mais on doit faire la rotation et rester fort pour gérer la fatigue dans cette double confrontation », a déclaré Paulo Duarte.

Les Etalons effectueront un stage à Ouagadougou qui débute le 8 octobre 2018 pour faire quelques réglages afin d'affûter les armes avant le match. L'équipe burkinabè jouera le 13 octobre prochain à 18h au stade du 4 -Août de Ouagadougou contre les Zèbres pour immédiatement jouer le match retour le 16 octobre à Francistown de Botswana. Le Burkina Faso (3 pts) est 2e dans le groupe I après la Mauritanie (6 pts+3). L'Angola (3 pts - 1) est 3e suivi du Botswana (0 pt - 2).