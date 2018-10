Gambie: Le pays a célébré ses 60 ans dans la joie et le souvenir des héros africains

Mohamed Sylla est membre de la société civile et il estime que c'est une façon de reconnaitre la valeur des Africains qui se sont battus pour la liberté. "Il faut immortaliser ces personnes-là. Il faut reconnaitre ce qu'ils ont fait. Sékou Touré a été à l'initiative de cette indépendance et cela a produit un effet boule de neige dans les autres pays", a-t-il indiqué.

Depuis des décennies la Guinée n'avait pas organisé des défilés lors des fêtes de l'indépendance. Cette année près de 4.000 personnes, civils et militaires, ont défilés pendant plus de deux heures devant la loge officielle.

Cet évènement placé sous le signe du panafricanisme interpelle tous les guinéens, explique Maimouna Diahaby, une jeune activiste rencontrée sur place: "Je suis en joie. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui parmi mes compatriotes. Encore une fois, nous disons non au colonialisme, non à l'impérialisme, non à l'esclavage, à tous les maux qui ont fait souffrir le peuple de Guinée. Nous disons oui à l'indépendance, une indépendance assumée".

