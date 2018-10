Cote d'Ivoire: La bataille des locales aura bien lieu

Le 13 octobre 2018, les Ivoiriens iront aux urnes pour des élections locales. Avant cette échéance, le pays d'Houphouët retient son souffle, tant les antagonismes sont nombreux. A la date qui poserait problème, se greffait en sourdine la question de la Commission électorale indépendante que certaines formations ne trouvaient pas vraiment « indépendante ». Toute chose qui mettait en pointillé la participation de gros calibres de la classe politique locale.

Après les bisbilles entre membres du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) qui a d'abord mis à mal l'unité, pour finir par enterrer les espoirs d'un cheminement bras- dessus ; bras- dessous entre les principales formations, le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI de Henri Konan Bédié, l'amnistie de madame Gbagbo et nombre de militants du FPI avait été perçue comme un motif majeur de détente. A moins que ce ne soit la tempête qui précède l'orage dans une Côte d'Ivoire où pendant longtemps, les élections ont toujours été des moments d'angoisse en amont, et en aval. Le PDCI qui laissait visiblement l'impression de ne pas participer aux locales, vient de faire un virement à plus de 180 degrés.

En effet, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) prendra finalement part aux élections locales prévues dans ce pays, le 13 octobre 2018. Réuni le 24 septembre 2018 à Daoukro, la ville natale du président du parti, Henri Konan Bédié, le bureau politique du parti, assisté des membres du comité des sages, a pris d'importantes décisions, parmi lesquelles, la participation aux élections municipales et régionales du 13 octobre 2018.

Le même jour, à Abidjan, le président Alassane Ouattara a officiellement investi les candidats du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour les élections municipales et régionales du 13 octobre.

Dans un communiqué, les responsables de la plus vieille formation politique ivoirienne estiment avoir mesuré l'impact des élections locales sur la vie quotidienne des populations. Ils disent avoir pris cette décision, « après une analyse sereine et pragmatique de la situation ». Fini donc l'appel au boycott, redouté par certains militants, mais souhaité par d'autres. Malgré tout, le PDCI appelle toujours à une réforme de la Commission électorale indépendante, pour garantir des élections justes et équitables en Côte d'Ivoire.

Deux autres grandes décisions ont été prises au cours de la réunion du PDCI : la prolongation du mandat de Henri Konan Bédié à la tête du parti, jusqu'à l'issue de l'élection présidentielle de 2020 et le retrait du PDCI-RDA du processus de mise en place du Parti unifié RHDP dont est membre le Rassemblement des républicains d'Alassane Ouattara. Cette coalition fondée le 18 mai 2005, était constituée au départ, de cinq partis politiques (dont le PDCI de Bédié et le RDR). En juillet 2018, le RDR et l'UDPCI annoncent la transformation du RHDP en parti politique, sans que les autres membres de la coalition ne l'approuvent.

Dans ce méli-mélo, les observateurs attendent la position du FPI qu'on peut, sans exagérer, diviser en FPI originel, tendance Abdouramane Sangaré, et le FPI original, avec Affi N'guessan comme maître à penser, voué déjà aux gémonies par ses anciens camarades du FPI Gbagbo et qui vient de connaître une démission de taille avec le départ de Alcide Djédjé qui, sous prétexte d'avoir créé un parti, a plutôt déposé ses bagages dans la majorité.

En tous les cas, ce que les Ivoiriens souhaitent, c'est bien une élection apaisée, sans a priori aux résultats comportant moins de contestations. La Côte d'Ivoire en a besoin et avec elle tous ses partenaires.