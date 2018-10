Tunisie: Bouffées d'oxygène tout en musique!

La musique est chez lui une histoire de famille : son père, chanteur de blues, est propriétaire d'un célèbre Club «Governor's Inn», et Lucky grandit en écoutant Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells ou encore Jimmy Reed... Il débute l'apprentissage de la musique dès son plus jeune âge et devient un talentueux guitariste, organiste et chanteur.

D'entrée de jeu, le ton de la soirée est donné. Avec sa voix forte et rocailleuse et ses arrangements blues, Lucky ne laisse pas d'autre choix à ses auditeurs que de le suivre au sein de son univers musical. Et une fois sur scène, il ne tient plus en place, s'approprie avec aisance et joie la guitare, le chant, le clavier et, surtout, dévore la scène avec beaucoup de charisme.

En effet, la force de l'artiste demeure dans l'interprétation des grands standards qu'il dépoussière, sans fioriture, seulement en leur donnant une grande dynamique. Son blues moderne est mélangé de funk, de soul, rock, jazz et gospel admirable.

Ce qu'on disait de lui est vrai. Dans sa musique, on retrouve le moderne et le «Old school». Il mêle les titres issus de son dernier album «Tribute to Jimmy Smith», aux morceaux plus anciens qui ont fait de lui une légende vivante du Blues dotée d'une énergie unique. Avec plus de vingt albums à son actif, ce bluesman contemporain explose les frontières musicales, avec passion et perfectionnisme.

Maniant la guitare aussi bien que le chant, Lucky, soutenu par ses excellents musiciens dont le jeu est infaillible à la batterie comme à la guitare et au clavier, nous embarque dans un univers riche et subtil à travers des compositions aux rythmes accrocheurs, tantôt berceurs, tantôt dynamiques et mouvementés, pleins de fulgurances entre funk, rock, jazz et gospel.

Lucky enflamme la salle avec sa musique et ses chansons. Il disparaît soudain de la scène. Sur les côtés on s'agite. Lucky a décidé d'aller faire un tour dans la salle tout près des spectateurs qui, aussitôt, commencent à bouger, chanter et danser autour de lui. Les smartphones s'allument de partout afin de capter ce beau moment de communion entre l'artiste et son public.

En remontant sur scène, il continue à offrir le meilleur de lui-même. Tant d'émotions palpitent dans ses chansons, beaucoup de passion rythme sa musique que l'artiste a pu transmettre au public en toute beauté !

Auteur : Ronz Nedim

Ajouté le : 03-10-2018