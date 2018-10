Tunisie: Il s'en est fallu de peu...

Primeiro de Agosto : Tony, Paizo, Bokamba (Pedro 70'), Bitumba (Rasack 77'), Ungenda, Show, Massunguna, Mcaica, Akinfenwa (Yisa 89'), Correira et Geraldo.

EST : Jéridi, Derbali, Ben Mohamed, Dhaouadi, Chammam, Kom, Coulibaly, Chaâlali (Bguir 82'), Badri (Jouini 71'), Khénissi et Belaïli (Mejri 62').

Expulsion : Chammam (90'+3') pour somme d'avertissements.

Les « Sang et Or » étaient hier les hôtes des Angolais de Primeiro de Agosto dans le cadre du match aller comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions.

En technicien averti et même s'il était contraint de suivre le match depuis les gradins à cause de son expulsion à Sousse lors du match précédent, Khaled Ben Yahia savait qu'à Luanda il fallait, certes, ne pas encaisser de but, mais ne dit-on pas que la meilleure défense, c'est l'attaque !

Sauf qu'avant de monter vers la zone de réparation adversaire, il était préférable de tâter d'abord le terrain. Le round d'observation a duré un petit quart d'heure avant que les attaquants ne commencent à créer quelques occasions dignes de ce nom.

La première tentative sérieuse est venue des pieds de Da Costa qui après s'être faufilé sur la droite, a vu, suite à son long centre de la droite, sa balle filtrer avec la ligne avant de sortir (20').

La réplique des Espérantiste ne s'est pas fait attendre. Six minutes plus tard, Chammam tira un coup franc direct, mais sa balle est dégagée par le portier angolais, Tony (26').

Et les camarades de Chammam de ne pas se contenter de créer le danger sur les balles arrêtées. Kom, Badri, Belaïli et Chaâlali ont tenté quelques incursions, mais ont dû subir la teneur du jeu agressif de leurs hôtes. Heureusement que le Sénégalais Maguette Ndiaye s'est montré correct et n'a pas réagi comme un « arbitre maison ».

N'empêche, les Angolais savaient se montrer par moments dangereux sans être agressifs dans leur jeu pour autant. En témoigne la frayeur de Rami Jéridi quand il a vu la balle destinée à Giraldo échapper à ses quatre défenseurs avant qu'elle ne s'écrase dans le petit filet (29').

Défense fébrile !

Après la pause, les deux protagonistes ont repris les débats avec la même intensité. A tout moment, le danger pouvait émaner d'un côté comme de l'autre. A la 49', le coup franc de Giraldo est dégagé par Rami Jéridi. Six minutes plus tard, Derbali centra pour Khénissi qui reprit de la tête, mais sa balle est déviée en corner (55').

Et dans son approche portée vers l'offensive, Khaled Ben Yahia a incorporé Mejri à la place de Belaïli, essoufflé. La fraîcheur de Bilel Mejri apporta une plus-value à l'animation offensive.

L'entraîneur de Primiero de Agosta opta aussi pour l'approche offensive en incorporant l'attaquant Pedro.

Avec ces changements opérés de part et d'autre, il était clair que l'Espérance de Tunis, tout comme son hôte Primeiro de Agosto du reste, cherchaient à marquer au moins un but afin de prendre l'ascendant en prévision du match retour, le 23 courant à Radès.

Du côté angolais, c'est Giraldo qui s'est montré le plus dangereux. En face, il a eu affaire à un gardien en grande forme, Rami Jéridi. Et le danger est finalement venu des pieds de Pedro, non pas parce que son entraîneur a vu juste, mais parce que la défense « sang et or » s'est montrée une deuxième fois fébrile, comme ce fut le cas une première fois vers la fin de la période initiale quand la balle de Giraldo s'écrasa dans le petit filet.

Et même si le gardien « sang et or » était dans un grand jour, il ne pouvait à lui seul éloigner le danger. Un mauvais dégagement de Dhaouadi qui n'a pas su faire usage de la balle a coûté cher à toute l'équipe, puisque le ballon fut récupéré par Pedro qui, d'un tir puissant des 20 mètres, réussissait à tromper Rami Jéridi (80').

Les quatre minutes du temps additionnel étaient marquées par l'expulsion du capitaine « sang et or », Khalil Chammam. Encore heureux que les « Sang et Or » n'aient pas encaissé un deuxième but.