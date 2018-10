Tunisie: «Avec un budget aussi limité, on ne peut pas avancer !»

Avec l'apport de la DTN et la tutelle, nous allons essayer d'avoir des fonds pour la formation des entraîneurs et des juges. Mais en attendant, nos équipes nationales vont participer du 21 au 28 décembre 2018 aux prochains championnats arabes seniors à Marrakech.

Il y a eu une grosse défaillance de notre part, à savoir qu'on n'a pas encore de juges internationaux. Faute de moyens, nous ne pouvons pas faire venir des experts pour former des juges. Il est temps de restructurer convenablement le secteur de l'arbitrage qui ne cesse de bloquer nos chances dans les compétitions mondiales. Il est urgent de former des juges internationaux pour le bien de la gymnastique tunisienne.

La satisfaction est venue des jeunes d'aérobic qui ont déployé beaucoup d'efforts pour terminer à la 4e place en trio et à la 6e place en solo malgré les grandes qualités des Européennes et des Turques.

