Tunisie: Prouesse scénique

Sa musique orientalisée, arabisée et traditionnelle à souhait est remise au goût du jour grâce à une touche pop occidentalisée. Une création sonore qui puise sa force dans ses émotions personnelles.

Son répertoire est toujours aussi éclectique. Hamdan a sorti son tout dernier album «Al Jamilat» ou «Les magnifiques», tel un recueil de nouvelles ballades qui se veut fidèle à son style. Ses textes prônent valeurs sociales, amours, exhalent par moments un romantisme enfoui, valorisent l'appartenance culturelle, la patrie et racontent des itinéraires de voyages et les expériences d'une vie.

La nouvelle figure montante de la pop arabe indépendante, résidente à Paris, et qui alterne simultanément une carrière de chanteuse et d'actrice, a fredonné de nombreux morceaux attendus tels que «Haal», «Balad», «Aziza», entre autres, et a fini sur «Beirut». Son entrée sur scène s'est faite en douce et sa sortie également avec un live ponctué de pics sonores rythmés. La sono et la lumière dans l'espace extérieur du Carpe Diem Tunis ont offert un concert live à la hauteur des attentes des fans tunisiens.

La 9e session de Tunes organisé par Akacia Productions et Pulp Ground a permis à la nouvelle vague d'artistes locaux de se produire avant et après le passage de Yasmine Hamdan qui n'en est pas à sa première prestation en Tunisie : elle a auparavant marqué Musiqua we saleem, et l'annulation brutale de son concert à Tunis en 2014, faute de paperasse administrative, a fait beaucoup de bruit. Haïfa Bazdeh alias Astrid a pris la relève à partir de minuit pour une trépidante évasion sonore.