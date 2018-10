Tunisie: L'ESS et l'USM en quête de rachat

L'ESS, rajeunie et qui ne semble pas pouvoir jouer les premiers rôles, a été battue, et l'USM, renforcée par maints joueurs de qualité, a été elle aussi battue. La JSK et le SN (qui a retrouvé ses enfants prodiges), ont été la révélation de cette première journée.

Pour les matches de ce soir, on suivra de près l'ESS, démunie après le départ de ses cadres, et qui accueille EZS. Ce match, compte tenu des changements à l'Etoile, semble équilibré et ouvert. Les jeunes talents recrutés ou promus à l'ESS ont besoin de temps pour s'intégrer. Mais en même temps, il y a une obligation de ne pas perdre du terrain. La deuxième équipe à suivre dans cette seconde journée est l'USM, décevante après sa lourde défaite à Nabeul.

L'équipe de Jorjovic, renforcée par Chouya, Selimène et Sayeh, doit réagir, mais aura fort à faire face à la JSK. Le match se joue à Kairouan devant un public déchaîné qui pousse son équipe qui évolue avec les moyens du bord. Le revenant Marouène Kechrid, Dhif, Jaouadi et Laghnej vont devoir doser leurs efforts face à une équipe plus riche en solutions et qui sait bien qu'une deuxième défaite va lui créer des tracas. Selimène retrouvera, pour l'anecdote, son ancien club.

Derby du Cap Bon

Le match de Hammamet entre l'ASH et le SN sera un derby chaud. L'ASH joue chez elle et veut gagner son premier match de la saison, alors que le SN, bien dans sa peau, comptera sur des joueurs de qualité comme Kénioua et Rezig pour confirmer son bon début. Quant à l'ESR, elle sera avantagée devant la JSMenazeh et fera tout pour confirmer sa première place dans le groupe A.

Le programme

Groupe A

Bizerte

18h00 : CAB-CA

Radès

18h00 : ESR-JSM

Grombalia

18h00 : DSG-ESG

Groupe B

Sousse

18h00 : ESS-EZS

Hammamet

18h00 : ASH-SN

Kairouan

18h00 : JSK-USM