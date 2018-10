Tunisie: Les rôles inversés!...

Précipitation

Le CSS a ouvert le score suite à un penalty transformé par Firas Chawat (15') mais cet attaquant n'a pas pu concrétiser plusieurs autres occasions. Ses coéquipiers sous tension ont aussi manqué la cage du keeper irakien, très vigilant.

Choix tactiques inadaptés

La formation rentrante et le schéma tactique adopté par Ruud Krol ont montré que le coach sfaxien n'a pas bien étudié l'adversaire. Il aurait dû aligner Marzouki et Mohamed Ali Trabelsi dès le début pour presser l'équipe irakienne et garantir la qualification dès le début de la rencontre. Le schéma tactique appliqué (3-5-2) qui se transforme en 4-4-2 aurait dû être modifié en fonction du placement de l'adversaire qui a opté pour la concentration défensive et les contres rapides et dangereux, surtout avec des joueurs athlétiques et disciplinés.

Sans leader

L'équipe sfaxienne, formée de jeunes joueurs qui manquent d'expérience pour ce type de rencontre, n'a pas de leader capable de soutenir ses coéquipiers et leur remonter le moral sur le terrain. Il est vrai que le départ massif des joueurs cadres, à l'instar de Awadhi, Hannachi, Meriah et surtout du gardien Jridi, a pesé lourd sur le groupe.

Les erreurs du gardien

L'élimination du CSS est due en grande partie au rendement du jeune gardien Dahmen qui a commis deux erreurs fatales, synonymes de deux buts. Mais il ne faut pas oublier aussi que le compartiment défensif n'a pas joué son rôle, idem pour les deux latéraux qui ont été timides offensivement, ce qui a permis aux Irakiens d'être en surnomble dans la zone des Sfaxiens et déstabiliser la défense du CSS qui leur a donné la confiance nécessaire.

Cette élimination doit être oubliée et l'équipe doit tourner la page pour mieux préparer le classico qui l'opposera dimanche aux «Sang et or» au stade Taïeb-Mhiri.