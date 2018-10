Tunisie: Hommage à Salma Baccar

Rappelons que le Festival international du film de femmes, organisé à la jolie ville de Salé voisine de Rabat et jumelée avec la ville de l'Ariana, a pour objectif, depuis sa création en 2004, de promouvoir le cinéma de femmes et de mettre en valeur la femme dans le cinéma.

Cette cérémonie a été suivie par la projection du premier long métrage de Salma Baccar «Fatma 75», un film qui recoupe l'histoire et l'évolution de la condition féminine en Tunisie en trois périodes et générations : la période 1930-1938 qui aboutit à la création de l'Union nationale de la femme tunisienne, la période 1938-1952 qui induit les deux luttes pour l'émancipation de la femme et l'indépendance du pays, et la période postérieure à 1956 avec les acquis de la femme en ce qui concerne le Code du statut personnel.

