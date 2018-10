Afrique de l'Ouest: La BOAD s'ouvre de plus en plus vers des secteurs stratégiques comme le climat

Dans un élan plus ferme, le chef de Division, Direction de l'environnement et finance climat à la BOAD, M. Ibrahima Traoré de lancer : « Chaque institution qui utilisera l'argent de la BOAD a comme principe ou l'obligation de le faire conformément aux normes de sauvegarde environnemental et social de la Banque ».

Elle l'a montré lors de la première journée des « portes ouvertes » sur la finance climat tenue ce mardi 2 octobre à Dakar dont l'objectif est d'informer les participants (élus locaux et journalistes) sur la notion de la finance climat et sur les actions réalisées par la BOAD dans ce domaine ainsi que les différentes accréditations qu'elle a obtenue

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s'ouvre de plus en plus vers des secteurs stratégiques comme le climat.

