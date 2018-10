Ile Maurice: Développement portuaire - Première rencontre à la Réunion en novembre

Elle a 18 ans, est une descendante de Chagossiens et risque de se faire déporter dans les jours qui viennent.… Plus »

Selon l'AVIP, une telle rencontre est cruciale car les villes portuaires de l'océan Indien sont en plein changement démographique, et les ports sont considérés comme une opportunité de croissance. De ce fait, la coopération et partenariats bi ou multilatéraux pour accompagner les initiatives prises localement seront des atouts importants.

Cette rencontre a pour objectif de définir les stratégies et jeter les bases pour une coopération régionale sur le futur des villes ports. Les trois thèmes abordés sont les stratégies des villes-ports pour un cadre de vie maritime, les dynamiques économiques ville-port pour l'océan Indien et l'emploi dans les villes portuaires de la région. Gaëtan Siew, envoyé spécial de l'ONU-Habitat, et Ramalingum Maistry, Chairman de la Mauritius Ports Authority, participeront à la conférence.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.