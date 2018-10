Ile Maurice: Bagarre sanglante - Les deux officiers «piégés» par le maçon

Elle a 18 ans, est une descendante de Chagossiens et risque de se faire déporter dans les jours qui viennent.… Plus »

Entre-temps, une soixantaine de personnes s'étaient massées dans la rue. L'ERS a été sollicité. Les constables Gokhool et Patel sont intervenus mais ils ont été agressés à coups de sabre. Le premier a dû utiliser son arme à feu tandis que la police de Bambous et d'autres unités ont été appelées en renfort.

Kooshun Rajah aurait alors arrêté le véhicule et Patrice Chicoree aurait profité pour lancer des pierres sur des passants. Les officiers de la SMF auraient tenté de le calmer, mais la situation a vite dégénéré. Les proches des officiers sont catégoriques : «Ils se sont retrouvés piégés en voulant aider. Ils ne sont pas violents et ne touchent pas à l'alcool.»

Kooshun Rajah et Krishna Ramiah auraient rejoint Patrice Chicoree, qui avait loué un véhicule. Selon nos informations, c'est en rentrant que l'incident a eu lieu. Patrice Chicoree, qui a été arrêté dans le passé pour une affaire de drogue, se serait énervé et voulait descendre du véhicule que conduisait Kooshun Rajah. Ils étaient arrivés près du réservoir de Beaux-Songes quand Patrice Chicoree aurait ouvert la portière pour descendre.

Que s'est-il passé à Beaux-Songes dimanche ? Patrice Louis Chicorée, un maçon de 25 ans, domicilié à Bambous, et les private Krishna Ramiah, 27 ans, et Kooshun Rajah, 26 ans, tous deux affectés à la Special Mobile Force (SMF), sont en détention à la suite d'une bagarre qui a nécessité l'intervention de l'Emergency Response Service (ERS) de Rivière-Noire. Ils ont comparu devant le tribunal de Bambous hier, où une accusation provisoire de rébellion a été retenue contre eux.

