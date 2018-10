Ile Maurice: Grand-Baie - Le couple Jugdarree ouvre son resto 100 % italien

Ils ont choisi Grand-Baie, car ils adorent le Nord et son ambiance. De plus, ils disent avoir eu la chance d'y trouver un petit local à louer dans une région très fréquentée. Depuis, Pamela et Ashley Jugdarree, qui ont vécu toute leur vie en Italie, ont inauguré El Dom. L'accueil y est chaleureux et la nourriture excellente !

Leur spécialité est la cuisine italienne authentique, pour que les gens qui viennent déguster leurs plats apprécient des arômes et des saveurs qu'ils ne connaissent pas. La vraie cuisine italienne ne se limite pas à quatre plats différents, mais elle en compte un nombre infini.

Riche en saveurs, elle contient des arômes qui ne doivent être émis que par l'utilisation de produits frais italiens cuisinés par des chefs italiens. C'est l'avis de l'Italienne Pamela, qui a longtemps exercé comme cheffe dans son pays.

Le restaurant se spécialise dans les pâtes fraîches faites maison et des pizzas napolitaines, qui utilisent uniquement de la farine de Caputo. El Dom prépare une cuisine méditerranéenne à base de poisson frais, de fruits de mer et de différentes viandes. Des pâtes végétaliennes sans gluten sont aussi disponibles au restaurant situé à côté de la station-service Total à Grand-Baie.

Un triplé

«Nous avons fidélisé une clientèle, qui apprécie la vraie cuisine italienne. Et 90 % des clients sont des personnes vivant à Maurice et nous les remercions de nous avoir fait confiance dès le premier jour», explique Pamela Jugdarree. Quid de la concurrence ? «Nous n'avons honnêtement jamais fait attention, car venant d'une ville comme Milan, nous y sommes habitués et je pense que dans toutes les parties du monde, il y a toujours de la place pour tous ceux qui peuvent et veulent travailler.»

Les prix abordables sont généralement secondaires pour les clients pleinement satisfaits de la qualité, fait ressortir le couple. Toutefois, il se dit attentif à conserver un bon rapport qualité-prix.

Le couple projette d'ouvrir prochainement au moins trois autres restaurants à Maurice, afin de permettre à tous les Mauriciens et aux touristes de manger sous les cieux mauriciens l'authentique cuisine italienne. «Nous prévoyons également d'organiser des cours à domicile pour populariser la culture et la cuisine italiennes. Notre deuxième chef est également disponible pour enseigner dans les écoles hôtelières afin de former de jeunes chefs mauriciens et les rapprocher de la cuisine italienne», poursuit Pamela Jugdarree.

L'intérieur du restaurant El Dom est raffiné et délicat. La combinaison des couleurs sur la terrasse ouverte respecte la nature puisque les décorations ont été faites par une équipe italienne avec des produits naturels importés d'Italie.

«Nous sommes ouverts de 15 h 30 à minuit, du lundi au samedi. Il y a même de la musique live en terrasse. Nous organisons aussi des événements d'entreprise et des soirées privées avec des menus personnalisés. À l'intérieur du restaurant, nous avons également un bar à cocktails, où vous pourrez déguster d'excellents apéritifs à base de spritz, du Prosecco et des fruits de mer. »

Pamela Jugdarree est une cheffe au parcours respectable. Elle a même obtenu une fourchette dorée pour sa cuisine méditerranéenne, en 2005. Elle a appris la cuisine italienne authentique à travers les meilleurs restaurants du nord au sud de l'Italie et s'est même arrêtée quelque temps à Milan où elle a collaboré avec de grands chefs tels que Gualtiero Marchesi, Cracco, Saddler et Berton.

Son mari Ashley, d'origine italo-mauricienne, mais qui a passé toute sa vie en Italie, a décidé de retourner dans le pays de son père et de mettre à la portée de tous la vraie cuisine italienne. Il définit son restaurant comme la «perle des restaurants italiens à Maurice».

Ashley Jugdarree détient, lui, un diplôme de la meilleure école hôtelière milanaise. Il connaît le monde de la grande cuisine et du traitement des produits, et est minutieux dans les moindres détails du service en salle et de l'accueil des clients.