Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - JED condamne l'agression d'un journaliste-reporter par un groupe de policiers

Le journaliste a été brutalement tiré par les habits et projeté par terre. Il a été par la suite roué des coups par ces policiers qui s'en prenaient à toutes les personnes venues assister à une tribune populaire organisée par la société civile, au lendemain de l'assassinat d'un « changeur de monnaie » par un groupe d'hommes armés. Après l'avoir tabassé et violenté, les éléments de la police ont tenté de lui ravir son matériel de reportage.

Journaliste en danger (JED) demande au commandant provincial de la police du Sud-Kivu de réagir le plus vite possible à la violente agression policière dont a été victime, le samedi 29 septembre 2018, Justin Mwamba, journaliste-reporter de la Radiotélévision Ngoma ya Kivu, station émettant à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu (Est de la RDC).

