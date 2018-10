Angola: Ouverture du 13ème Forum d'Architecture de l'Université Lusíada d'Angola

Luanda — Le 13ème Forum d'architecture de l'Université Lusíada d'Angola (ULA) a été ouvert lundi à Luanda dans le but de promouvoir le dialogue entre étudiants, architectes et autres institutions dans le domaine de la construction.

L'événement de cinq jours se déroule sous la devise "Ville de tous" et fait partie des célébrations d'Octobre urbain, une journée qui célébrera la Journée mondiale de l'habitat, qui se signale le premier lundi de ce mois, et la Journée Mondiale des Villes, à célébrer le 31 du même mois.

Se confiant à la presse à l'ouverture du forum, la directrice du Centre d'Etudes et Recherche Scientifique en Architecture (CEICA) de l'ULA, Susana Matos, a déclaré que le slogan de cette activité est d'attirer l'attention sur le fait qu'une ville appartient à tous ceux qui l'habitent, partageant des responsabilités et contribuant à la rendre plus belle, plus heureuse et plus saine.

"Il faut préserver la vieille ville, son histoire et identifier le patrimoine qui doit être préservé, puis voir où la ville devrait se développer", a-t-elle conclu.