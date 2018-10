Maroc: La liste de Renard - Le retour d'Azarou

Alors que l'équipe nationale aura l'occasion de valider son billet pour la CAN 2019 lors de la double confrontation qui l'opposera à la modeste équipe des Comores, les 13 et 16 octobre courant, pour le compte des 4ème et 5ème journées des éliminatoires, le sélectionneur, Hervé Renard, a dévoilé hier la liste des 26 joueurs convoqués.

Entre confirmations et nouveautés, Renard a fait des choix forts. A commencer par le compartiment défensif, où l'absence de Benatia appuie la thèse selon laquelle il y aurait bel est bien de la friture sur la ligne entre les deux hommes. Une situation dont profite le néo-Dijonnais, Nayf Aguerd, appelé pour la seconde fois d'affilée, à l'instar de Noussair Mazraoui. Pour le reste c'est du classique.

Au milieu de terrain, on peut également parler de statu quo, à une exception près. En méforme depuis le début de saison, remplaçant une fois sur deux avec Schalke 04, et envoyé en tribunes, début septembre, contre le Malawi, Hervé Renard n'a pas jugé bon de convoquer Amine Harit, le milieu aux sept sélections. A sa place, c'est Mehdi Bourabia qui aura l'occasion, peut-être, de fêter sa première sélection sous le fanion de l'équipe nationale. Le milieu relayeur droit de Sassuolo etant une pièce maîtresse en Emilie-Romagne. Salaheddine Essaidi pourrait également goûter au bonheur de porter pour la première fois le maillot des Lions de l'Atlas, après être passé tout près, plusieurs fois par le passé.

L'attaque est sans contestation le compartiment qui enregistre le plus de nouvelles têtes par rapport au précédent rassemblement. Puisque trois nouveaux joueurs ont été convoqués. Ismail El Haddad, Abdelilah Hafidi et Walid Azarou. Si on doit vous avouer qu'on a dû se frotter les yeux à la lecture du nom du premier, la présence du second est réjouissante, notamment à la lumière de son profil peu commun en équipe nationale. Pour ce qui est d'Azarou, sa convocation paraît logique. En grande forme depuis plusieurs mois, c'est plutôt son absence qui posait question jusqu'ici.

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérona, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (WAC, Maroc).

Défenseurs: Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Marouane Da Costa (Basaksehir, Turquie), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Hamza Mendyl (Schalke 04, Allemagne), Soufiane Amrabat (Bruges, Belgique), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne) et Aguerd Naif (Dijon, France).

Milieux de terrain: Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie Saoudite), Youssef Aït Bennasser (AS Monaco, France), M'barek Boussoufa (Sans club), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italie), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France) et Salaheddine Saidi (WAC de Casablanca).

Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Ayoub El Kaâbi (Hebei China Fortune FC, Chine), Khalid Boutaïb (Malatyaspor, Turquie), Youssef En-Nesyri (Leganes, Espagne), Walid Azarou (Al Ahly, Egypte), Ismail Haddad (WAC de Casablanca) et Abdelilah Hafidi (Raja de Casablanca).