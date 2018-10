Maroc: Badr Alioua nommé président du directoire de Wafasalaf

Laila Mamou quittera ses fonctions à la fin du mois d'octobre 2018 pour rejoindre Crédit Agricole Consumer Finance (CA cf), actionnaire de référence de Wafasalaf aux côtés du Groupe Attijariwafa bank. Elle y occupera les fonctions de directrice Filiales et participations couvrant plusieurs pays européens et sera membre du Group Executive Committee (GEC) de CA cf. Elle sera également membre du Conseil de surveillance de Wafasalaf ainsi que des différents organes statutaires de Wafasalaf, représentant CA cf.

Badr Alioua est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole nationale des ponts et chaussées à Paris. Il a rejoint le Groupe en 2004 en intégrant la salle des marchés avant d'être nommé en 2008 directeur général de Wafa Gestion, la filiale de gestion d'actif du Groupe, un poste qu'il occupera jusqu'en 2015 lorsqu'il prendra la responsabilité de la Banque privée en tant que directeur exécutif.

Badr Alioua, directeur exécutif en charge de la Banque privée, et membre du Comité de direction et de coordination du Groupe Attijariwafa bank, a été nommé président du directoire de Wafasalaf depuis le 1er novembre 2018.

