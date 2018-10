Maroc: Agadir abritera le premier Salon international du tourisme

Créer un climat d'affaires entre les différents professionnels de l'industrie touristique

Du 22 au 24 février 2019, la ville d'Agadir accueillera la 1ère édition du Salon international du tourisme, le SITAGLOB (International Agadir Tourism Expo), un événement initié par l'Association Flamant d'art et de développement socioculturel. Selon un communiqué des organisateurs, le Salon a pour objectif de «créer un climat d'affaires entre les différents professionnels de l'industrie touristique».

En effet, le Salon sera une importante occasion pour les institutions publiques et privées en vue de faire connaître leurs produits et leurs offres pour la promotion de la destination. Dans une déclaration à Libé, Mohamed Es-Sagar, délégué général du Salon, a précisé que ce grand événement est «une messe qui a pour objectif de créer des opportunités de business et une identité propre à la ville d'Agadir et la région en tant que destination balnéaire avec un arrière-pays riche en potentialités naturelles et humaines». Et d'ajouter : «SITAGLOB ambitionne donc de relancer l'activité touristique de la ville».

M. Es-Sagar a souligné que le Salon cible, surtout et avant tout, les professionnels nationaux et internationaux intéressés par « le tourisme de groupe et le tourisme de masse». Il constitue, précise-t-il, une opportunité pour les acteurs locaux de «positionner la destination Agadir et la région comme référence et carrefour annuel de rassemblement des acteurs touristiques nationaux et internationaux».

Il nous a expliqué que SITAGLOB ne vise pas à résoudre les problèmes du secteur au niveau de la ville et la région mais constitue un lieu de rencontres pour nouer des partenariats entre les différents participants afin de «tester leurs produits, d'attirer de nouveaux clients et de développer d'autres marchés et de nouvelles destinations».

Au niveau logistique, le Salon est érigé sur 2500 m2 répartis en 60 stands de 9 à 36 m2 réservés aux exposants et intervenants du secteur venus du Maroc et de l'étranger, à savoir les agences de voyages, les hôtels, les compagnies aériennes, les tour-opérateurs, les délégations. Le centre du Salon sera présenté en tant qu'espace Fast Exchange dédié au speed networking.

De même, une salle de conférences permettra aux professionnels d'assister à des formations assurées par des experts du secteur touristique au sujet «des nouvelles technicités développées par l'industrie touristique nationale et internationale».