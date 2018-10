Algérie: Ahed al-Tamimi invitée par le président Caid Essebsi

Mars dernier, un tribunal militaire israélien a condamné la jeune Palestinienne à huit mois de prison pour "obstruction et attaque d'un soldat israélien en service". Fin juillet, Ahed et sa mère ont été libérées à l'entrée de leur village situé au centre de la Cisjordanie occupée. Ahed Tamimi avait attiré l'attention internationale sur les crimes et les mauvais traitements infligés par l'armée israélienne aux enfants palestiniens lors de la diffusion en décembre 2017 d'une vidéo la montrant frappant dans la cour de sa maison, en Cisjordanie occupée, des soldats israéliens qui sont venus arrêter son frère. Selon l'ONG Defence for Children International, environ 500 à 700 mineurs palestiniens sont arrêtés chaque année par les forces d'occupation israéliennes.

L'adolescente palestinienne, âgée d'à peine 17 ans, est devenue une icône de la résistance populaire pacifique en Palestine après son arrestation, avec sa mère Nariman, en décembre 2017 pour avoir giflé un officier israélien lors d'une incursion de l'armée dans son village, Nabi Saleh, au nord-ouest de Ramallah. Samedi, la jeune fille a été honorée par l'un des plus grands clubs de football espagnol et mondial, le Real Madrid, en l'accueillant au sein du stade Santiago-Bernabéu. Elle a reçu un maillot frappé du nom "Ahed" au dos, ainsi que le numéro neuf communément utilisé par les grévistes palestiniens.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.