Maroc: Extension de la retraite à l'échelon mondialtraite à l'échelon mondial

Tout en exhortant les pays à concevoir des réformes équilibrées de la sécurité sociale, le rapport appelle également à revenir sur la privatisation des retraites. Et pour cause : les politiques de privatisation des retraites entreprises dans une trentaine de pays par le passé n'ont pas réalisé les résultats escomptés. L'OIT en veut pour preuve que « la couverture et les prestations n'ont pas augmenté, les inégalités entre hommes et femmes se sont aggravées, tandis que les risques systémiques étaient transférés aux individus et que les situations budgétaires se détérioraient ».

Pour sa part, Fabio Duran-Valverde, responsable de l'unité de finance publique, actuariat et statistiques de l'OIT, a estimé que «les pays qui introduisent des réformes de leur système de retraite doivent trouver un équilibre optimal entre les objectifs de durabilité et les prestations de retraite. L'objectif étant de parvenir à accomplir la mission des systèmes de retraite».

« Des progrès significatifs ont été réalisés en matière d'extension de la couverture des régimes de retraite dans les pays en développement », a relevé l'agence onusienne soulignant que la plupart de ces pays parviennent à une couverture universelle grâce à une combinaison d'assurance sociale (offrant des prestations plus élevées) et d'aide sociale de base.

