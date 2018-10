Algérie: Une unité polyvalente des douanes opérationnelle au poste frontalier algéro-mauritanien

Bechar — Une unité polyvalente des douanes algériennes est désormais opérationnelle au niveau du nouveau poste frontalier algéro-mauritanien "Chahid Mustapha Ben Boulaid" (wilaya de Tindouf), a-t-on appris mardi auprès de la direction régionale de ce corps à Bechar.

L'unité sera chargée des missions traditionnelles dévolues aux douanes en matière de contrôle et de vérification des marchandises, de l'application de la réglementation en matière de change, de la liquidation et de la perception des droits et taxes, et du contrôle des voyageurs entre les deux pays, a-t-on précisé en marge d'une journée d'étude régionale sur les mesures et facilités accordées aux activités des exportations hors hydrocarbures.

La mise en place de cette unité, qui dispose d'une plateforme, d'installations et d'équipements spécifiques au contrôle (scanner, brigade canine et autres), "vise aussi l'encouragement et la promotion de toutes les facilitations aux opérateurs et autres intervenants dans la chaine des exportations des différents produits et marchandises vers la Mauritanie et des autres pays de l'Afrique de l'ouest", a-t-on souligné, lors de cette rencontre à laquelle ont pris des opérateurs économiques du Sud-ouest du pays.

Les éléments de cette unité polyvalente, en plus de la lutte contre les réseaux de contrebande, auront comme missions la délivrance des passavants pour le transport de la marchandise, du contrôle et de la vérification des mouvements de marchandises et des moyens de transport transitant par ce poste frontalier, a-t-on signale.

Ce poste frontalier algéro-mauritanien a été inauguré en aout dernier par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, en présence de son homologue mauritanien, Ahmadou Ould-Abdallah. Il est d'un apport très important aux relations de coopération bilatérale multiforme, ainsi qu'au développement de la wilaya frontalière de Tindouf, à travers la facilitation de la circulation des personnes et l'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays et les pays d'Afrique de l'ouest, ont expliqué les responsables régionaux des douanes algériennes.

L'ouverture de ce nouveau passage frontalier, situé au point kilométrique PK-75 au Sud de la commune de Tindouf, intervient conformément à la volonté commune des deux présidents, algérien et mauritanien, et en application des recommandations de la 18ème session de la Haute commission mixte algéro-mauritanienne, tenue le 20 décembre 2016 à Alger, a-t-on rappelé.