Seychelles: La dette ramenée à 60 % du PIB, selon le FMI

Si le FMI a recommandé au gouvernement de renforcer le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent du pays et de finaliser une stratégie pour le secteur financier offshore, le chef de la mission a déclaré que les perspectives de croissance pour 2019 restaient positives, soutenues par la croissance continue des secteurs de la pêche, du tourisme et de la construction.

Pour sa part, le ministre des Finances, du Commerce et de la Planification économique, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré que la volonté du gouvernement de réduire le coût de la vie se reflétait dans le programme d'installation de panneaux photovoltaïques chez les plus vulnérables. .

Après avoir connu une sévère crise de la balance des paiements et de l'endettement en 2008, les Seychelles sont parvenues à stabiliser leur situation macroéconomique grâce à des réformes budgétaires courageuses et à la libéralisation des changes, avec le soutien du Fond Monétaire International (FMI).

La dette publique des Seychelles a été ramenée à 60 % de son produit intérieur brut (PIB), en raison de l'adoption et du maintien par le gouvernement de programmes et de politiques macroéconomiques solides, a déclaré mardi un représentant du Fonds monétaire international (FMI).

