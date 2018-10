Angola: Le pays devrait miser sur les petites meuneries (économiste)

Luanda — La promotion des petites et grandes meuneries dans les différentes provinces de l'Angola permettra de répondre à la demande et d'éviter la hausse constante du prix du sac de farine de blé qui s'est envolé en moins d'un mois sur le marché national, passant de 5800 kwanzas à 10.800 Kwazas, soit une augmentation de 100%.

Selon l'économiste Hernany Luís, qui s'est entretenu mardi avec Angop, malgré le fait que le prix du sac de farine a enregistré lundi une réduction de 1000 kwanzas chez les revendeurs de l'entrepôt douanier, la solution consiste à créer de petites meuneries pour accroitre production locale et réduire les importations.

La mise en œuvre de la minoterie est importante pour les producteurs de blé et pour la baisse du prix.

La hausse du prix du pain a été dévastatrice. Elle est l'un des principaux produits du panier alimentaire de base et est devenue un handicap pour les familles en général, car le pain, en remplacement des pommes de terre et des ignames, a pris plus de poids dans le régime alimentaire. des familles angolaises.

"Le pain, qui coûtait auparavant 10-15 kwanzas, dépasse les 30 kwanzas, ce qui rend la vie de famille difficile, en particulier pour ceux qui gagnent un salaire inférieur ou égal au salaire minimum, 24.754,95 kwanzas. De plus, ils sont fortement touchés par une inflation cumulative persistante d'environ 20%, réduisant de plus en plus le pouvoir d'achat et devenant de plus en plus précaire ", a-t-il déclaré.

La solution proposée pour renverser la situation est la mise au point d'une stratégie visant à accroître la part de la production de farine de blé sur le marché local et, en règle générale, le processus de fabrication normal du pain, la farine de froment pèse 74% isolée des ingrédients.

Selon l'économiste, la hausse du prix de pain au-dessus de 100% se justifie, compte tenu de la dynamique historique du taux de change en question et d'autres variables étroitement liées à la structure productive de l'économie nationale.

Une autre variable liée à cela, de nature monétaire et ayant contribué à cette situation, est le manque de moyens de transport du blé des centres de production vers les zones de transformation, a-t-il dit.