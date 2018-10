Ile Maurice: Mort suspecte à l'hôpital de Flacq - Les proches de Nitish Koonjul dans le flou

Elle a 18 ans, est une descendante de Chagossiens et risque de se faire déporter dans les jours qui viennent.… Plus »

Du côté du ministère de la Santé, on réfute catégoriquement que le décès du jeune homme est dû à une injection d'antibiotique. Selon un officier de la cellule de communication de ce ministère, il n'y a pas eu de négligence dans cette affaire. «Le patient en question présentait plusieurs pathologies. Il est décédé suite à une embolie pulmonaire. C'est la cause du décès. D'ailleurs, le patient a fait un arrêt cardiaque. Vu son état sérieux, il a été pris en charge tout de suite à l'hôpital et tous les soins nécessaires lui ont été prodigués. Le protocole a été respecté. Il avait une pneumonie sévère, accompagné de forte fièvre», explique l'officier.

Le jeune homme qui respirait la joie de vivre avait des projets pleins la tête et devait se marier en décembre prochain. Ils ont retenu les services d'un avocat pour décider de la marche à suivre. «Pour nous c'est vraiment choquant que Nitish, qui n'a jamais eu des problèmes de santé et ne suit aucun traitement à l'hôpital, décède d'un coup», raconte, pour sa part, sa sœur de 24 ans.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.