Afrique: L'Angola accueille la 41ème réunion biennale du CISNA

Luanda — L'Angola abrite la 41ème réunion biennale du Comité des assurances, des valeurs mobilières et autorités régulatrices non bancaires de la (CISNA) de la SADC, du 10 au 12 novembre, a appris mardi l'Angop.

L'Angola sera représenté à cette réunion par les responsables de la Commission des marchés de capitaux (CMC) et de l'Agence angolaise pour la réglementation et la surveillance des assurances (ARSEG).

La réunion passera en revue les tâches du secrétariat permanent de l'organisation, le rôle des autorités de régulation et l'examen des instruments juridiques approuvés lors de la réunion biennale tenue aux Seychelles.

Les questions liées au degré de mise en œuvre des tâches des comités et sous-comités, dans le cadre du Plan stratégique 2016/2020, sont d'autres documents à examiner lors de cette réunion.

Des représentants du Botswana, de la RDC, du Lesotho, de Madagascar, du Malawi, de la Mauritanie, du Mozambique, de la Namibie, des Seychelles, de l'Afrique du Sud, du Swaziland, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe participeront à la réunion.

Créé en 1998, le CISNA regroupe les autorités du système financier non bancaire, notamment les autorités de réglementation et de surveillance des valeurs mobilières, les autorités du secteur des assurances et des fonds de pension.

Faciliter l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre réglementaire harmonisé pour les États membres de la SADC afin de leur permettre de se développer et de développer leurs marchés financiers, de réduire le risque systémique, de mobiliser des flux de capitaux et de contribuer à la prospérité de la région, sont des objectifs de l'organisation.