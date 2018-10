Cameroun: Universités inter-Etats Cameroun-Congo - Les infrastructures sont disponibles

A Ouesso au Congo, la formation est axée sur l'agroforesterie, l'environnement et les sciences appliquées. Le Minesup qui avait entre autres à ses côtés le ministre des Finances, Louis Paul Motaze et le gouverneur du Sud, Felix Nguele Nguele a également posé la première pierre du Centre de développement du numérique de cette université.

En créant l'université inter-Etats Cameroun-Congo basée à Sangmelima au Cameroun et à Ouesso au Congo, les deux chefs d'Etat avaient à coeur de donner un autre coup de fouet à l'intégration sous-régionale. Cette volonté des présidents Paul Biya et Denis Sassou Nguesso s'est à présent concrétisée et l'immeuble de cinq niveaux bâti sur 1400m2, sur un espace de trois hectares au quartier Nkolguet n'est que la première étape de la construction de l'institution à Sangmelima.

